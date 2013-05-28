İş makinelerinin girdiği Gezi Parkı'nda aktivistlere polisten gazlı müdahele

Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesi yönündeki bölümün hafriyat alanı kullanılması olarak kullanılmasını protesto etmek amacı ile geceden beri parkta kamp kuran eylemcilere polis biber gazı ile müdahele etti. Çalışmaların durdurulmasını isteyen yaklaşık 30 kişi, ‘Gezi Parkı için Nöbetteyiz’, ‘Parkımızı vermiyoruz’ pankartları altında dün geceden beri Gezi Parkı’nda bekliyordu.

Polis'in çok sayıda sivil polis ile Gezi Parkı'nı doldurduğu belirtiliyor. Twitter'dan edinilen bilgilere göre, dozerler yeniden çalışmaya başladı, polisler havadan helikopter desteği ile müdahele sürüyor. Protestocu sayısının 100 kişi'ye ulaştığı belirtilirken, protestocuların iş makinelerinin önüne barikat kurulduğu belirtildi. Barikat kurulmasının ardından polisin gazlı müdaheleye başladığı belirtildi.

Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında, yüklenici firmaya ait iş makinaları, Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesi’ne bakan duvarın bir kısmını dün gece 23:00 sıralarında yıktı. Projeye başından beri karşı çıkan Taksim Dayanışması Bileşenleri isimli grup ve Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, yıkımı fark edince Gezi Parkı’nda toplanarak tepki gösterdi.

DHA'nın haberine göre, işçiler protestoculara çalışmanın Gezi Parkı'nın bulunduğu alana yapılması düşünülen Topçu Kışlası'yla ilgili bulunmadığını ifade etti ancak tepkiler üzerine çalışmayı yarıda bıraktı. İş makineleri grubun karşı çıkması üzerine çalışmayı durdurarak geri çekildi. Taksim Dayanışması Bileşenleri üyesi Cem Tüzün, yayalaştırma projesinde yayaların unutulması üzerine, Gezi Parkı’nın duvarının yıkılıp yaya yolu yapılmaya çalışıldığını ileri sürerek şunları söyledi:



'Taksim Gezi Parkı'nda ağaçlar çatır çatır söküldü'



"Buradaki yanlışlar dün gece itibariyle yeni bir boyut kazandı. Biz en başından beri diyorduk ki; bu proje de yayalar unutulmuş. Adı yayalaştırma olan proje aslında otobanlaştırma projesiydi. Hem imar planında hem de onaylanan yol projesinde özellikle Gezi Parkı’nın Elmadağ cephesine bakan tarafında yaya geçidi tamamen unutulmuştu. Şişli ile Taksim’in yaya bağlantısı tamamen kopartılmıştı. Bu eksikliği bir şekilde sonradan fark etmiş olmalılar ki; imar planına ve yol projesine aykırı olarak dün yol, parka doğru tecavüz etmeye başladı. Oysa tüm bu projelerde Taksim Gezi Parkı’nı yola katmak diye bir şey yoktu. Dün gece bir grup arkadaşımız evlerine giderken buradaki bazı ağaçların kepçelerle yerinden söküldüğünü ve duvarın kırılmaya başladığını görmüşler. ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sorduklarında, 'Buradaki ağaçları başka yerlere taşıyacağız’ demişler. Arkadaşlarımız ‘hayır bu ağaçları kesemezsiniz. Bu ağaçlar parkın’ dediklerinde, bu kez ağaçlara dokunmayıp ağaçların arkasından parka doğru ilerlemeye başlamışlar. Arkadaşlarımız haber verdiler. Çeşitli STK’lardan gelen arkadaşlarımız gece 24.00’den beri bekliyorlar.

Çalışmanın hukuksuz olduğunu inşaat firması yetkililerine aktarmaya çalıştık. Ama gördüğümüz kadarıyla 4 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda bir harfiyatı parkın içine doğru yaptılar. Eğer karşı çıkmasaydık Ceylan Otel’e kadar yıkacaklardı. Sorduğumuzda ‘Parkı yok ediyoruz’ demiyorlar. ‘Burada bir şey yapmıyoruz, yayalara kaldırım açıyoruz’ diyorlar. Yayalara kaldırım nerede açıyorsun? Parkı yok ederek yapıyorsun. Burada fiili bir durum var. Yasalara, projeye, ihale sözleşmesine aykırı olarak yapılan keyfi bir uygulama var. Bununla ilgili olarak hukuk devletinin bu olaya müdahil olmasını bekliyoruz. Ve bunu gerçekleştirene kadar da yurttaşlar olarak kentli hukukumuza biz sahip çıkıyoruz. Taksim Dayanışma Bileşenleri olarak yaklaşık 80 sivil toplum kuruluşunun imzasıyla, yerinde tespit için Koruma Kurulu’na dilekçe yazdık."

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri ayrıca İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na dilekçeyle başvurarak yapılan çalışmanın yasa dışı olduğu yönünde şikayette bulundular.

Ertuğrul Günay'dan tepki

Eski Bakan Ertuğrul Günay da tepki gösterdi. Günay, Twitter'dan "Fethin yıldönümünde Istanbul'da AVM yapmak için 75yıllık ağaçları kesmeye kalkanlar, ne Fatih Sultan'ı anlamışlar, ne de Yaradan'ın emrini!" dedi.