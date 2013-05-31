Partiler, STK'lar ve taraftar grupları saat 19'da Taksim'de buluşuyor...

Taksim Gezi Parkı'nın yıkılmasına karşı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar saat 19'da Taksim Meydanı'nda buluşacak.

Polisin gaz bombalarıyla sert bir şekilde müdahale ettiği Gezi Parkı eylemcilerine destek amacıyla birçok kurum ve kuruluş Taksim'e gelecek.

Gezi Parkı'ndaki kalabalığın akşam saatleri itibariyle 50 bine ulaşacağı düşünülüyor.

Siyasi partilerden BDP, CHP, ÖDP ve TKP; sivil toplum kuruluşlarından DİSK, KESK, TTB, TMMOB katılacak.



Taraftar grupları da Taksim'e gidiyor



Taksim'de Gezi Parkı'nda yapılması plânlanan alışveriş merkezini protesto gösterilerine bu akşam 3 büyük İstanbul kulübünün taraftarları da katılacak.

Taksim'de günlerdir süren Gezi Parkı'na yapılacak AVM'yi protesto gösterilerine bu akşam itibariyle İstanbul'un 3 büyük kulübünün taraftar grupları da katılacak. Twitter üzerinden yapılan çağrıya olumlu karşılık veren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın taraftar gruplarının kalabalık bir kitleyle saat 18'den sonra Taksim Gezi Parkı'na ulaşması bekleniyor.



Gezi parkı eylemleri tüm Türkiye'ye yayılıyor

Taksim'deki Gezi Parkı'nda ağaçların sökülüp araziye AVM yapılacak olmasını protesto eden gruba diğer illerden de destek geldi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenenler ilk destek eylemlerini saat 17.00'da Ankara Yüksel Caddesi'nde ve ardından saat 19.00'da Kuğulu Park'ta yapacaklarını açıkladı.

Destek eylemlerinin yapılacağı diğer yerler

Eskişehir 19:00 Kentpark, İzmir 19:00 Alsancak İskelesi, Antalya 17:00 Cumhuriyet Meydanı, Adana 17:30 Atatürkpark



Direnişe Amerika'dan da destek geldi



Gezi Parkı'nda yapılan direnişe Amerika'lı vatandaşlar da destek verdi. Hazırlanmış olan klipte “Bugün direnişin dördüncü gününde biz Amerikalılar olarak sizin yanınızdayız, Kilometrelerce uzakta olsak da sizi anlıyoruz, sizi tanıyoruz, sizin yanınızdayız, mücadeleniz için umutlarınız için geleceğiniz için insanlık için doğa için yanınızdayız. Diren Gezi Parkı” ifadeleri kullanıldı.