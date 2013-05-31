Taksim'de kan aktı; Cihaner herkesi hak aramaya çağırdı

Ahmet Küçük / İstanbul



Hülya Karabağlı / Ankara





Taksim Gezi Parkı'nda polisin sert müdahalesi sonrası gazeteci Ahmet Şık başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atılan Şık'ın durumu iyi. CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Gezi Parkı'nda yaşanan olaylar için "İstanbullular hakkını arıyor. Polis çok aşırı güç kullanıyor. Eylemcileri oradaki inşaat çukuruna doğru sürüklüyor" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Çağlayan Adliyesi'ne giderek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Taksim Gezi Parkı ile ilgili söz ve talimatları nedeniyle suç duyurusunda bulundu

T24'ten Ahmet Küçük'e konuşan Cihaner, hükümetin kimsenin fikrini sormadan kendi kafasına göre, hukuk dışı işler yaptığını söyledi. Gezi Parkı'nda eylemcilerin çadırlarının yıkıldığını, yoğun şekilde biber gazı kullanıldığını vurgulayan Cihaner Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan gazeteci Ahmet Şık'ı ziyaret etti. Şık'ın durumu hakkında bilgi alan Cihaner ne 3. köprüde ne Taksim Projesi'nde kendilerinin düşüncesinin sorulmadığını dile getirdi.

Cihaner, “Bugünkü performansıyla ‘kimyasal Tayyip’ unvanını hak etmiştir. İstanbulluları haklarını aramaya çağırıyorum” dedi. Polisin, genç, yaşlı çocuk demeden kimyasal gaz kullandığına dikkat çeken Cihaner, meydanı terk etmeyeceklerini, Gezi Parkı eylemlerinin istenileni alana kadar süreceğini söyledi.

Bir öğretmenin bacağının kırıldığını, bazı yurttaşların kafalarına darbe aldıklarına yönelik bilgiler geldiğini anlatan Cihaner, Ahmet Şık'ı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tedavi edilen Ahmet Şık'ın başına dikiş atılırken bu gece müşahade altında kalacak.



‘Dehşet bir gaz kullanıldı’



Polisin operasyonundan sonra, CHP’li milletvekilleri olarak yeni bir yöntem belirlemek için toplandıklarını anlatan Cihaner, “Parklar, meydanlar halkındır. Biz de oralar da olacağız. Her ne gaz sıkarlarsa sıksınlar bu buralardayız. Dehşet bir gaz kullanıldı. Bugünkü performansıyla ‘kimsayal Tayyip’ unvanını hak etmiştir”.

Son üç gündür büyüyerek süren eyleme katılan CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de, sabaha karşı üç buçukta ayrıldıktan sonra polisin çok sert müdahalesi olduğunu söyledi. Çok sayıda yaralı olduğuna dikkat çeken Öğüt, öğleden sonra yeni bir planla bu işi devam ettireceklerini anlattı.

CHP’den Melda Onur, Gülseren Onanç, Sezgin Tanrıkulu, Müslim Sarı gibi çok sayıda isim meydana destek veriyor.

CHP’den Başbakan Erdoğan’a Gezi Parkı suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Çağlayan Adliyesine giderek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Taksim Gezi Parkı ile ilgili söz ve talimatları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Oran, Erdoğan hakkında, “Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Emir, İmar Kirliliğine Neden Olma, Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs, Kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından işlem yapılması için fezleke hazırlanmasını talep etti.

Levent Tüzel: İnsanlar çocukları ile birlikte çadırlarda kalırken saldırı olması yanlış

Biber gazından etkilenenlerin bir kısmı Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, hastanenin acil servisi girişi önünde açıklamada bulundu:

"Gezi Parkı'nda sabaha karşı insanlar çocukları ile birlikte çadırlarda kalırken böyle şeylerin yaşanması çok yanlış.

Sırrı'da yoğun gaz altındaydı. Bunun yarattığı bir sıkışma hali geçirdi. Onu kontrol altına alacaklar. Omzundan bir darbe almış. Fakat bir kırılma yok, bakıyorlar.

Gezi parkında 3 gündür insanlar burda, geleceğine, ağaçlarına sahip çıkıyorlar. Bir hukuksuzluk var ortada. Belediye başkanına çağrı yapıyoruz, nedir dayanağınız bu müdahale için diye soruyoruz. İnsan merkezli bir kent yaşamı diyen bir Başbakan, insanlarını karşısına almış durumda. Topçu kışlası ile, tarihi yeniden getirme anlayışı ile bir sermaye projesi yürüyor.

Buradaki halkın, çoluk çocuk direnen insanların iradesine rağmen böylesine bir hükümet anlayışı kabul edilemez. Demokratik haklarını kullanan insanlara yoğun bir salıdırı var. Bu kabul edilemez."

Sinan Çetin'e yuhalama

Bu esnada Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin acil servisine gelen Sinan Çetin, çevrede bulunanların yuhalamaları ile karşılandı. Yaralanlar ve yakınları "Ağaoğlu'na geri dön" diye bağırdıkları Sinan Çetin olay yerinden uzaklaştı.