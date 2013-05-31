Polisten 3'üncü defa gaz bombası; BDP'li Önder hastaneye kaldırıldı!

Ahmet Küçük

Taksim'de Gezi Parkı'nı protesto edenlere polis 3'üncü kez gaz bombasıyla müdahale etti. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun basın açıklaması yaptığı sırada polis İstiklal Caddesi girişi ve Tarlabaşı girişinde gaz bombası attı. Kalabalık Taksim-Hacıosman Metrosu, İBB Danışma Bürosu'na sığındı. BDP'li Önder gaz bombasından etkilenerek Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taksim Gezi Parkı eyleminin 4'üncü gününde polis 3'üncü kez gaz bombasıyla saldırdı. Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresinde toplanan yaklaşık bin kişilik eylemci grubu gaz bombasından etkilenerek çevreye dağıldı.

Gaz bombasından etkilenen BDP'li Sırrı Süreyya Önder Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken, yoğun gaz bombası ve izdiham nedeniyle ezilenler için ambulanslar bölgeye sevk edildi.

Polisin yoğun baskısı devam ederken eylemciler İstiklal Caddesi'nden Galatasaray Lisesi'ne doğru kaçmaya çalıştı. Polisler de eylemcilerin peşinden gaz bombası atmaya devam ediyor.

Taksim Meydanı'nda polis metroya kaçan eylemcilerin arkasında da gaz bombası attı. Metro vagonları dahil gaz bombasıyla dolarken, yolcuların tamamı fenalaştı. Gazdan bayılanlar olduğu ve ambulansların metro çıkışına gönderildiği belirtildi.

'Devlet halka karşı böyle davranamaz'

Meydanda yapılan basın açıklamasına Taksim Gezi Platfromu, DİSK Başkanlar Kurulu ve İstanbul Tabip Odası'ndan katılımcılar vardı.

İlk basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Güren yaptı:

"Burada insan sağlığına ve insanlıkla ilgili herşeye aykırı olan şeyler yaşanmakta. Bilgilerimize göre, 3 kırıklı yaralanma ve 100'den fazla gaz ile alakalı rahatsızlanmalar vuku bulmuştur. Devlet insanını yaralamak suretiyle sağlığını kötüleştirerek, demokratik hak kullanımı olan bu gösterilere müdahale etmektedir.

Devleti uygulamaları durdurması için uyarıyorum. Devlet halka karşı böyle davranamaz."

'Onlarınki gölgesini satamadıkları ağaçları kesmenin tarihidir'

Güren'in açıklamasının ardından, DİSK Genel sekreteri Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptı. Çerkezoğlu'nun açıklamasınn ardından polis basın açıklamasına ve meydandaki eylemcilere gaz bombaları ile saldırdı. Çerkezoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Taksim meydanında yaşananlar, bu ülkeyi yönetenlerin ileri demokrasi dedikleri anlayışı ortaya koymuştur. Burada ülkesine, kentine, ağaçlarına, sahip çıkan insanlara karşı baskı ve terör uygulayanlar gerçek yüzlerini ortaya koyuşlardır.

Başbakan Erdoğan diyor ki 'biz Taksim'de Gezi Parkı'nın tarihini ihya edeceğiz'. Evet o parkın bir tarihi var. Ama onların da bir tarihi var. Onlarınki AVM'nin, residansların, paranın tarihidir. Gölgesini satamadıkları ağaçları kesmenin tarihidir.

Çerkezoğlu'nu açıklamasının tam bu noktasında polis gaz bombası ile meydana saldırdı."