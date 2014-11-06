Gezegen oluşumu ilk kez böyle görüntülendi

"Alma" radyo teleskobu, bebek bir yıldızın etrafında oluşan gezegenlerin şimdiye kadarki en açık görüntüsünü çekti. "Alma" radyo teleskobu, bebek bir yıldızın etrafında oluşan gezegenlerin şimdiye kadarki en açık görüntüsünü çekti.

BBC'nin haberine göre, "Alma" adlı radyo teleskobunun çektiği fotoğrafta, bir milyon yaşında bile olmayan ve Boğa takımyıldızında bulunan "HL Tau" yıldızını çevreleyen büyük bir toz ve gaz diski ile koyu halkalar açıklıkla görülüyor. Toz ve gaz bulutundaki koyu halkalar olarak göze çarpan bu boşluklar, yörüngedeki çiçeği burnunda gezegenlerce oluşturuluyor.

Dünya'dan 450 ışık yılı uzaklıktaki "HL Tau" yıldızını merkez alan oluşum, Alma radyo teleskobunun yeni yüksek çözünürlüğe sahip özellikleri sayesinde görüntülenebildi.

Bilim adamlarının, teleskobun yeni özellikleri test ederken antenleri "HL Tau"ya yönelttiği ve kendilerini gezegenlerin oluşum sürecine daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde bakarken buldukları belirtildi.

Oxford Üniversitesi'nde astrofizikçi Aprajita Verma, görüntüyü "olağanüstü" sözleriyle nitelendirdi.