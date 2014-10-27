Bütün gezegenler Dünya ve Ay arasına sığabilir

Sosyal haber sitesi Reddit’te CapnTrip adlı kullanıcı, pek çok kişinin aklına gelmeyecek bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Ay ve Dünya’nın arasındaki mesafeye, Güneş sistemi içinde yer alan tüm diğer gezegenleri sığdırmak mümkün.
Radikal'de yer alan habere göre, CapnTrip adlı kullanıcı, bu hesabı yaptıktan sonra Reddit’te aşağıdaki infografiği paylaştı. Kullanıcı, tüm Güneş sisteminin Dünya ve Ay arasındaki uzaklığa sığdırılabileceğini öne sürerken, bu sıra dışı varsayım bilim meraklılarını heyecanlandırdı.
Astronomi ve uzay haberleri yapan Universe Today’in editörü Fraser Cain ise, kesin sonuç almak için matematik hesabının tekrar yapılması gerektiğini savundu. NASA’dan Güneş sistemiyle ilgili gerçek bilgileri alan Cain bu bilgilerin infografiktekiyle aynı olmadığını, ancak sonuçların yakın olduğunu vurguladı. NASA’dan alınan bilgiler şöyle:
Gezegenlerin ortalama çapı (km) :
Merkür 4,879
Venüs 12,104
Mars 6,771
Jüpiter 139,822
Satürn 116,464
Uranüs 50,724
Neptün 49,244
Toplam 380,008
Dünya ve Ay arasındaki toplam uzaklık yaklaşık 384,400 km. Bu hesaba göre tam 4,392 km boşluk bile kalıyor. Peki, bu boşlukla ne yapacağız? Belki çapı 2,300 kilometre olan Plüton’u yerleştirebiliriz. O zaman da geriye 2.092 km daha kalıyor.