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Yaşam

Bütün gezegenler Dünya ve Ay arasına sığabilir

Dünya ve Ay arasındaki mesafeye cümle Güneş sistemini sığdırabileceğimizi biliyor muydunuz?

27 Ekim 2014 09:46

Sosyal haber sitesi Reddit’te CapnTrip adlı kullanıcı, pek çok kişinin aklına gelmeyecek bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Ay ve Dünya’nın arasındaki mesafeye, Güneş sistemi içinde yer alan tüm diğer gezegenleri sığdırmak mümkün.

Radikal'de yer alan habere göre, CapnTrip adlı kullanıcı, bu hesabı yaptıktan sonra Reddit’te aşağıdaki infografiği paylaştı. Kullanıcı, tüm Güneş sisteminin Dünya ve Ay arasındaki uzaklığa sığdırılabileceğini öne sürerken, bu sıra dışı varsayım bilim meraklılarını heyecanlandırdı.

Astronomi ve uzay haberleri yapan Universe Today’in editörü Fraser Cain ise, kesin sonuç almak için matematik hesabının tekrar yapılması gerektiğini savundu. NASA’dan Güneş sistemiyle ilgili gerçek bilgileri alan Cain bu bilgilerin infografiktekiyle aynı olmadığını, ancak sonuçların yakın olduğunu vurguladı. NASA’dan alınan bilgiler şöyle:

Gezegenlerin ortalama çapı (km) :

Merkür 4,879

Venüs 12,104

Mars 6,771

Jüpiter 139,822

Satürn 116,464

Uranüs 50,724

Neptün 49,244

Toplam 380,008

Dünya ve Ay arasındaki toplam uzaklık yaklaşık 384,400 km. Bu hesaba göre tam 4,392 km boşluk bile kalıyor. Peki, bu boşlukla ne yapacağız? Belki çapı 2,300 kilometre olan Plüton’u yerleştirebiliriz. O zaman da geriye 2.092 km daha kalıyor.

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