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Dünya

NASA, Güneş Sistemi'ndeki gezegen ve uyduların keşfedilmesini hedefliyor

NASA’nın destekleyeceği 12 projelerden en dikkat çekici olanı, Satürn'ün uydusu Titan'ın denizlerini keşfedecek bir denizaltı

10 Haziran 2014 14:41

Güneş Sistemi'ndeki keşifleri tetikleyecek projelerin öne çıkması için başlatılan NASA Yenilikçi Gelişmiş Konseptler Programı (NIAC), 12 projeyle yoluna devam etme kararı aldı.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Mars'ta dev bir sera kurulmasından, kuyrukluyıldızları takip edecek uzay araçlarına kadar birçok projenin sunulduğu yarışmada, en çok öne çıkan fikir Titan'ın derinliklerinde gezinecek robotik denizaltı oldu.

NASA Glenn Araştırma Merkezi'nden Steven Oleson, Titan'ın hidrokarbon gölleri ve denizlerinde gezinecek denizaltı için, "Olağanüstü ve kesinlikle mühendislikle gerçeğe dönüştürülebilecek bir fikir" ifadesini kullandı.

Dünya dışı bir gök cisminde sulara dalması planlanan ilk keşif aracı olan Titan denizaltısını zorlu bir görev bekliyor. Robotik denizaltının dalacağı yer sıvı su içeren bir gölden çok, süper soğuk metan ve etan içeren Kraken Mare. 1170 km uzunluğundaki gölde, Dünya'da sıvı halinde bulunan gazlar -179'un altını gören sıcaklıklarda gaza benzeyen bir halde bulunuyor. Oleson, "Denizaltının yüzmesi planlanan yer sıvı doğalgaz benzeri bir maddeyle dolu. Bunu düşünmek bile zor" ifadesini kullandı.

Titan, Dünya'nın ardından insanlığın Güneş Sistemi'ndeki muhtemel yeni evlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bilim insanları, 300 metre derine inmesi planlanan denizaltıyla Titan'ın neler sakladığını da öğrenmek istiyor.

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