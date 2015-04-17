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Dünya

Germanwings uçağında ölenler devlet töreniyle anılıyor

Germanwings Hava Yolları'na ait uçakta hayatını kaybeden 150 kişi için bugün Almanya'da tören düzenlenecek

17 Nisan 2015 11:43

24 Mart'ta düşen Germanwings Hava Yolları'na ait uçakta hayatını kaybeden 150 kişi için bugün Almanya'da bir anma töreni düzenlenecek.

TSİ 13.00'te başlayacak devlet töreni Köln Katedrali'nde yapılacak.

Töreni Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki ile Vestfalya Protestan Kilisesi Başkanı Annette Kurschus yönetecek.

BBC Berlin muhabiri Jenny Hill, hayatını kaybedenlerin yakınlarından 500 kişinin törene katılacağını aktardı.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa ve İspanya hükümetlerinden yetkililer de törende hazır bulunacak.

Fransa ve İspanya Ulaştırma Bakanlarının yanı sıra, Germanwings'i bünyesinde bulunduran Alman Lufthansa Hava Yollarının başkanı Carsten Spohr'un da törene katılması bekleniyor.

Tören sırasında, hayatını kaybeden her bir kişi için bir mum yakılacak. Köln Katedrali'nin önüne çiçekler bırakılacak.

Bugün Almanya genelinde bayraklar yarıya indirilecek.

 

Bazı yolcuların cesetleri bulunamadı

 

144 yolcu ve altı mürettebatla havalanan Airbus 320 tipi uçak Barcelona'dan to Düsseldorf'a gidiyordu.

Uçak Fransa Alpleri üzerinde çakılarak düşmüştü.

Hayatını kaybeden çoğu Alman ya da İspanyol 150 kişiden bazılarının cesetleri hala bulunamadı.

Olayı soruşturan Fransız savcılar, ilk bulguların, yardımcı pilot Andreas Lubitz'in uçağı kasıtlı olarak düşürdüğünü gösterdiğini söylemişlerdi

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