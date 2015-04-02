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Germanwings uçağını düşüren yardımcı pilot internette intiharı araştırmış

Germanwings uçağını düşüren Andreas Lubitz'in internette intihar ve kokpit kapısının güvenliği hakkında araştırma yaptığı belirlendi

02 Nisan 2015 21:19

Fransa'da düşen Germanwings yolcu uçağının ikinci karakutusu da bulundu. Uçağı kasten düşürdüğü açıklanan Alman pilot hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

Marsilya Başsavcısı Brice Robin, yaptığı yazılı açıklamada, Airbus A320 tipi uçağın ikinci karakutusunun enkazda bulunduğunu duyurdu. Karakutuda uçuşla ilgili teknik bilgiler bulunuyor.

Kazanın meydana geldiği gün bulunan ilk karakutudaki kokpit kayıtlarının incelenmesi sonucunda, ikinci pilot Andreas Lubitz'in uçağı kasıtlı olarak düşürdüğü tespit edilmişti.

Barselona-Duesseldorf seferini yaparken düşen uçakta 144 yolcu ve altı kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.

 

İnternette intiharı araştırdı

 

Uçağı kasten düşürdüğü açıklanan Alman pilot Lubitz hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

Düsseldorf Savcılığı'nın verdiği bilgiye göre, 28 yaşındaki Lubitz olaydan birkaç gün önce internette intihar ve kokpit kapısının güvenliği hakkında bilgi edindi.

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