Germanwings uçağını düşüren yardımcı pilotun videosu yayınlandı

Dünyayı yasa boğan Germanwings faciasıyla ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Germanwings uçağını kasten Fransız Alpleri'ne düşürüp 149 kişiyi öldüren yardımcı pilot Andreas Lubitz'in yaklaşık 10 yıl önce yardımcı pilotluk eğitimi aldığı sırada bir planörün kokpitinde çekilen videosu yayınlandı.

Dün ITV News'te yayınlanan 30 saniyelik videoda, Lubitz'in, Almanya'da bir planörü kaldırırken kahkahalar attığı duyuluyor.

‘İstediğin zaman gidersin’

Öte yandan dün Alman Bild gazetesi, uçağın karakutusundaki ses dökümlerini yayınlandı ve Lubitz ile uçağın kaptan pilotu arasında sefer başlamadan önce geçen bir diyalog gün yüzüne çıktı.

Söz konusu kayıtlara göre; medyada adı Patrick Sondenheimer olarak yer alan kaptan pilot, Lubitz'e, uçak kaldırmadan önce tuvalete gidemediğini söylüyor ve Lubitz de kaptana istediği zaman tuvalete gidebileceği cevabını veriyor.

Alman Bild am Sonntag gazetesi, kokpite giremeyen Sondenheimer'ın uçak düşmeden saniyeler önce Lubitz'e "Aç şu lanet kapıyı" diye bağırdığını sayfalarına taşımıştı.

27 yaşındaki Lubitz'in, kokpit kapısını kilitleyerek kaptan pilot Sondenheimer'ı dışarıda bıraktığı ve Germanwings uçağını içindeki 149 kişiyle birlikte Fransız Alpleri'ne düşürdüğü açıklanmıştı.