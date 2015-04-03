Germanwings uçağının ikinci karakutusu da yardımcı pilotu suçlu çıkardı

Fransa'da düşen Germanwings yolcu uçağının ikinci karakutusu da olayın sorumlusu olarak ikinci pilot Andreas Lubitz'i işaret etti.

Airbus A320 tipi uçağın ikinci karakutusu dün akşam bulunmuştu. Uçuşla ilgili teknik bilgilerin yer aldığı karakutu da uçağın Lubitz tarafından kasten düşürüldüğünü ortaya koydu.

Uçağın ikinci karakutusu

Kazanın meydana geldiği gün bulunan ilk karakutudaki kokpit kayıtlarının incelenmesi sonucunda da Alman pilot Lubitz'in uçağı bilerek düşürdüğü tespit edilmişti.

Barselona-Duesseldorf seferini yaparken düşen uçakta 144 yolcu ve altı kişilik mürettebattan kurtulan olmamıştı.

İnternette intiharı araştırdı

Uçağı kasten düşürdüğü açıklanan Alman pilot Lubitz hakkında dün yeni bilgilere de ulaşıldı.

Düsseldorf Savcılığı'nın verdiği bilgiye göre, 28 yaşındaki Lubitz olaydan birkaç gün önce internette intihar ve kokpit kapısının güvenliği hakkında bilgi edindi.