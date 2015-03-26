Germanwings uçağı operacılara mezar oldu

Maria Radner ve Oleg Bryjak, Barcelona'daki "Gran Teatre del Liceu"da Richard Wagner'in "Siegfried" adlı opera oyununu sahnelemişti. 33 yaşındaki alto Maria Radner'e bebeği ve kocası da eşlik ediyordu.

Düsseldorf doğumlu Maria Radner şimdiye kadar New York Met, Milano Scala ve London Kraliyet Opera Evi'nin de bulunduğu birçok önemli mekânda sahneye çıkmıştı.

Alman operasının önemli sanatçılarından, 54 yaşındaki bariton Oleg Bryjak da Germanwings yolcuları arasındaydı. Düsseldorf Operası'nın Genel Müdürü Christoph Meyer, "Muazzam bir sanatçı, büyük bir insanı kaybettik" dedi.

Germanwings'in Fransız Alpleri'nde düşen Airbus tipi 4U 9525 sefer sayılı uçağında 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçaktaki yolcuların 72'si Almanya, 45'i ise İspanya pasaportuna sahipti.