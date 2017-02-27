Gerekçe ‘Karargâh rahatsız’ haberi mi; Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nı çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürriyet’in tartışma yaratan “Karargâh rahatsız” haberi sonrası Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştü.

Saat 17.00’de yapılması planlanan görüşmenin başlangıcı için resmi bir açıklama yapılmadı.

Ajanslar, saat 21.00'de Erdoğan ile Akar görüşmesinin sona erdiğini duyurdu.

Yıldırım-Akar görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bugün Başbakan Binali Yıldırım ile de Çankaya Köşkü’nde görüşmüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürmüştü.

"Karargâh rahatsız"

Hürriyet'te Hande Fırat imzasıyla yayımlanan "Karargâh rahatsız" haberinde, başlıklar halinde herhangi bir kaynak belirtilmeden Genelkurmay'ın eleştirilere verdiği yanıtlar ''Karargah rahatsız'' başlığı ile verilmişti.

Genelkurmay'dan 7 eleştiriye 7 yanıt

Haber, sosyal medya ve yazılı basında tartışma başlatarak Genelkurmay'ın geçmişte olduğu gibi mevcut siyasi gündem üzerine mesajı olarak yorumlanırken, bazı değerlendirmelerde de bu tür yorumların gerçeği yansıtmadığı; haberin Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay Karargâhı'na yönelik bir dizi eleştiriye toplu yanıt niteliği taşıdığı savunulmuştu.

Yıldırım tepki gösterdi

Yıldırım, anayasa değişikliği için yaptığı ilk mitingte "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan habere tepki göstermişti. Yıldırım, "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar" demişti.

Hande Fırat haberini savundu

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, kendi imzasıyla gazetenin cumartesi günkü nüshasındaki 'Karargâh Rahatsız' başlıklı haberine getirilen eleştirilere dair açıklamada bulundu. Eleştirilerin ardından ilk kez konuşan Fırat, "Haberleri doğru düzgün okumuyoruz" dedi.

Habere soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet'in "Karargâh rahatsız" başlığıyla yayımlanan haberinde dayanak olarak gösterilen "askeri kaynaklar" hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın da ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Doğan Holding ve Hürriyet'in hisselerinde değer kaybı

‘Karargâh rahatsız’ haberi hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hem Hürriyet hem de Doğan Holding hisseleri geriledi.

Hürriyet gazetesinde Hande Fırat imzasıyla yayımlanan ‘Karargâh rahatsız’ başlıklı haberle ilgili soruşturma başlatırken, Hürriyet Gazetecilik hisseleri yüzde 6.1, Doğan Holding hisseleri de yüzde 4.9 değer kaybetti.

Bozdağ'dan tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın soruşturma açılan 'Karargâh rahatsız' haberiyle ilgili "Hiçbir kimse, güç, Türk milletine, TBMM'ye ve Türk hükümetine ayar veremez. TBMM'ye ve Türk hükümetine ayarı, sadece Türk halkı verebilir" ifadesini kullandı.