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'Karargâh rahatsız' haberi de gündemde miydi; Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştü

Başbakan, Hürriyet'in haberi için "Hükümete ayar vermeye çalışıyorlar" demişti

27 Şubat 2017 14:38

Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet'in tartışma yaratan ''Karargâh rahatsız'' haberi sonrası Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, Org. Akar'ın perşembe günü Pakistan'a gidecek olması nedeniyle, haftalık olağan görüşmenin bugün yapıldığı belirtildi.

Ankara kulislerinde, görüşmenin ana gündem maddesinin bu konu olduğu iddia edildi.

Söz konusu haberde, başlıklar halinde herhangi bir kaynak belirtilmeden Genelkurmay'ın eleştirilere verdiği yanıtlar ''Karargah rahatsız'' başlığı ile verilmişti. Haber, sosyal medya ve yazılı basında tartışma başlatarak Genelkurmay'ın geçmişte olduğu gibi mevcut siyasi gündem üzerine mesajı olarak yorumlanırken, bazı değerlendirmelerde de bu tür yorumların gerçeği yansıtmadığı; haberin Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay Karargâhı'na yönelik bir dizi eleştiriye toplu yanıt niteliği taşıdığı savunulmuştu.

Görüşmede ayrıca, El Bab operasyonunun detayları ve Rakka ile Münbiç operasyonun detaylarının da ele alındığı bildirildi.

 

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