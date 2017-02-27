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Politika

Adalet Bakanı'ndan 'Karargah rahatsız' açıklaması: Kimse Türk hükümetine ayar veremez

"Türkiye eski Türkiye değil. Hala anlamadınız mı?"

27 Şubat 2017 16:56

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın soruşturma açılan 'Karargâh rahatsız' haberiyle ilgili "Hiçbir kimse, güç, Türk milletine, TBMM'ye ve Türk hükümetine ayar veremez. TBMM'ye ve Türk hükümetine ayarı, sadece Türk halkı verebilir" ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Hürriyet gazetesinde 25 Şubat'ta yayımlanan 'Karargah rahatsız' başlıklı habere ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ şunları söyledi: 

1) Türk milletini,TBMM'yi ve Türk hükümetlerini manşetlerle kokutarak netice alma/hiza ve istikamet çizme dönemleri kapanalı yıllar oldu.

2) Ama belli ki eski hastalıkları depreşenler ve eski Türkiye rüyası görenler hala var. Türkiye eski Türkiye değil. Hala anlamadınız mı?

3) Hiçbir kimse / güç, Türk milletine, TBMM'ye ve Türk hükümetine ayar veremez.TBMM'ye ve Türk hükümetine ayarı; sadece Türk halkı verebilir.

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Adalet BakanıBekir BozdağHürriyet gazetesiHande FıratKarargah rahatsızTBMM

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