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Genelkurmay'dan bedelli açıklaması: Hükümetin kararı, saygıyla karşılıyoruz

Genelkurmay Başkanlığı, bedelli askerlikle ilgili alınan kararın, hükümet tarafından alındığını açıkladı

02 Aralık 2014 21:10

Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı bedelli askerlikle ilgili kararı, saygıyla karşıladığını açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Başbakan Davutoğlu'nun bugün yaptığı bedelli açıklamasının ardından askeri kaynaklar, “Genelkurmay Başkanlığı, konuyla ilgili görüşlerini daha önce hükümetimize iletti. Bu hükümetimizin kararıdır. Kararı saygıyla karşılıyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye ve Irak'taki çatışmalar başta olmak üzere bölgesel risklerin arttığı bir dönemde bedelli askerlik çıkarılmasına olumlu bakmadığı yönünde yorumlar yapılmış, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ise 30 Ağustos Resepsiyonunda bedelli askerlikle ilgili sorulara, "Bize resmi bir müracaat, bir çalışma yok şu anda" cevabını vermişti.

 

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