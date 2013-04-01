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Genelkurmay: Siyah-Beyaz Kuvvetler diye bir teşkilatlanma söz konusu değil

Genelkurmay Başkanlığı: Barışta ve seferde siyah kuvvetler, beyaz kuvvetler diye bir kuvvet-birlik teşkilatlanması söz konusu değildir

01 Nisan 2013 20:23

 

Serkan Bingöl / MALATYA

 

Genelkurmay Başkanlığı Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Zirve davasına gönderdiği 3 sayfalık bilgi notunda 'Siyah ve Beyaz Kuvvetler’e ilişkin soruları yanıtladı. Genelkurmay, gönderdiği bilgi notunda, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın tarihçesini anlattı. Genelkurmya Başkanlığı'dan mahkemeye gönderilen bilgi notunda, TSK bünyesinde, 'Siyah-Beyaz Kuvetler' diye bir kuvvet-birlik teşkilatlanmasının söz konusu olmadığı belirtildi

27 Eylül 1952’de Milli Savunma Yüksek Kurulu’nun kararı doğrultusunda ‘hususi ve yardımcı muharip birlikler’ adı altında kurulduğunu belirtilen bilgi notunda, bu yapının 7 Kasım 1953 tarihinde Seferberlik Tetkik Kurulu, 14 Aralık 1970 tarihinde ise Özel Harp Dairesi Başkanlığı adını aldığını, bu yapının 14 Nisan 1992’de Özel Kuvvetler Komutanlığı adı altında faaliyet yürütmeye başladığı belirtildi.

Mahkemeye gönderilen bilgi notu içerisinde, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Seferberlik Tetkik Daire Başkanlığı bünyesinde 16 bölge başkanlığı bulunduğu yer aldı. 3 sayfalık bilgi notunda, bölge başkanlıkların görevi şöyle anlatılıyor:

“Barış zamanında ülkemizin işgale uğramış muhtemel bölgelerinde görev alacak yedek personelin milli seferberlik sistemi içinde tespit, teklif, alım ve eğitim görevlerini yürütmektedir.”

Bu kurumun Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak hareket ettiği belirtilen cevabi yazıda, “bölge başkanlıkları seferde görev alacak yedek personeli askerliğini bitirmiş, çevresinde dürüst ve saygın olarak tanınan güvenilir, herhangi bir suça bulaşmamış yaşantısı belirli bir düzene koymuş, halkın sevgisini kazanmış, işgal durumunda bölgesini terk etmeyecek, ülke savunmasında faydalı olabileceği değerlendirilen sivil kişiler içinden titizlikle yaptığı çalışma sonucunda tespit ve tahkikle işlemlerine müteakip seçmektedir” ifadesi yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen bilgi notunda, mahkemenin ‘Siyah ve Beyaz Kuvvetler’e ilişkin sorusuna ise şu yanıt verildi:

 

'Siyah-beyaz kuvetler diye bir teşkilatlanma söz konusu değil'

 

“Sefer görev emri verilen yedek personel yaş ve yeteneklerine göre arazide görev yapacak siyah personel ve meskûn mahalde görev yapacak beyaz personel olarak tasnif edilmekte, yedek vasfını kaybedenler ise turuncu personel olarak nitelendirmektedir. Barışta ve seferde siyah kuvvetler, beyaz kuvvetler diye bir kuvvet-birlik teşkilatlanması söz konusu değildir”

Yazıda ‘siyah’ personel tanımı şöyle yapıldı: “Siyah Personel seferde arazide görev almak üzere askerliğini komanda olarak yapmış, yedek personel niteliklerine uygun olanların içerisinde seçilerek, pusu baskın, keşif ikmal ve haberleşme konularında temel eğitime tabi tutulur. Personelin seferdeki görevi düzenli birliklerin olmadığı yerlerde düşmana pusu baskın ve benzeri harekât icra etmektir”

Beyaz personel tanımı ise şu şekilde: “Seferde meskûn mahalde görev alam üzere yukarıdaki niteliklere uygun personelden seçilerek, alımı müteakip keşif gözetleme ikmal bilgi toplama haberleşme gibi konularda eğitimden geçirilir. Personelin seferdeki görevi meskûn mahalde keşif gözetleme mukavemet, haberleşme ve ikmal gibi hususları icra etmektedir”

Turuncu personel şöyle: “Yedek personel vasfını kaybetmesi, herhangi bir suça karışması veya yurtdışına yerleşmesi dolayısıysa yedek personel statüsünden çıkarılmış şahıslardır. Bu personel seferde herhangi bir görev verilmemektedir.”    
 

 

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