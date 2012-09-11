TSK'nın reddettiği TUSHAD Zirve katliamı iddianamesine girdi

Ergenekon tutuklusu emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un bir numaralı sanığı olduğu Zirve katliamı davasının ek iddianamesinde, cinayetlerin planlayıcısı olduğu belirtilen Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekât Dairesi’ne (TUSHAD) ilişkin resmî belgeler yer aldı.



Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz’e 2008’de ifade veren Tarsus Protestan Kilisesi eski başpapazı, istihbaratçı uzman çavuş İlker Çınar, “Ben TUSHAD’a bağlı çalışıyorum. Bu birim TSK ile bağlantılıdır. Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy ve Gaffar Okkan cinayetleri, TUSHAD’a bağlı ‘siyah kuvvetler’ tarafından işletildi” itirafında bulunmuştu.

Bahar Kılıçgedik Budancir’in Taraf gazetesindeki haberine göre; İstanbul Başsavcılığı, Genelkurmay’a TUSHAD’ın varlığını sordu. Genelkurmay Ceza Huk. İşl. Ş. Md. Hâkim Albay Şakir Aytaş imzalı 17 Ocak 2011’de verilen yanıtta, “Genelkur. Bşk.lığı ve MSB Karargâhı ile buna bağlı birimlerde ‘Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekât Dairesi’ isimli bir birimin hali hazırda mevcut olmadığı, ekte mevcut olan kayıtlar incelendiğinde (1999 yılından bu güne kadar) anılan isimde bir birimin teşkil edilmediği tespit edilmiştir” dendi.

Ancak ek iddianamede, İlker Çınar’ın TUSHAD kimliği yer aldı. “Özel Kuvvetler, Beyaz Birliği” adına verilen kimlikte “T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekât Dairesi, Özel Kuvvetler, Beyaz Birim, Adı: İlker Soyadı: Çınar, Görevi: İstihbarat, Sicil: 1992/3276-2594326” yazıyor.

Çalışmalara ara verildi

Dosyada yer alan 25 Temmuz 2008 tarihli “3276” kodlu elamana gönderildiği belirtilen “GİZLİ” ibareli, “Özlük Bilgilerinizin Gizlenmesi ve Korunması” konu başlıklı belgede, şunlar kaydediliyor:

“11.06.2008 tarihinde ulusal medyada çıkan haberler sonrasında çalışmalarımız tehlike altına girmiştir. Çalışmalarımıza ikinci bir bildirime kadar geçici olarak ara verildiğini bildiririz. Yasal haklarınız saklı kalmak üzere koruma altına alındığından dolayı özlük bilgileriniz gizlenecek ve korunacaktır.”

Misyonerlik ortadan kaldırılmalı

Dosyada yer alan Deniz Uygar isminin bulunduğu bir CD’de yapılan bilirkişi incelemesinde ise, TUSHAD’ın kuruluş amacı, faaliyet ve hedefleri, “MGK kararları neticesinde misyonerlik faaliyetleri irtica ve bölücü faaliyetler sıralamasında 2. sırada yer almış ve harekete geçilmesi belirtilmiştir. Tehdit oluşturduğu düşünülen bu faaliyetlerin profesyonel bir çalışma yapılarak ortadan kaldırılması planlanmıştır. Bu amaca hizmet etmesi için TSK bünyesinde gizli ve bağımsız bir yapılanmaya gidildiği bunun da TUSHAD olduğu ifade ediliyor” ifadeleriyle anlatılıyor.

Merkez üssü Tarsus

CD’deki belge içeriğinde TUSHAD’çıların kimlerle irtibat halinde olacağı sıralanıyor:

“Ülke genelinde yapılacak çalışmanın merkez üssü olarak Mersin İli Tarsus İlçesi olacak. MİT’e yapacağınız bilgilendirme ile saha çalışmanızı başlatmış olacaksınız. Saha çalışması içinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan S.Y.A isimli kişi ile irtibatlaşarak saha çalışması yapacaksınız. Yapacağınız bu dayanışma ile misyonerlik faaliyetlerinin bölücü ve yıkıcı yönünü gösteren belgeler Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bulunacaktır. Medya başlangıcını Zekeriya B., Hulki C. ile irtibatlaşacaksınız. Tarsus Belediye Başkanı B.K size teknik ve mali desteği sağlayacaktır. ATO Başkanı Sinan A. ortak çalışma yapmanız konusunda bilgilendirilmiştir.”