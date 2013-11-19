Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Genel af gündemimizde kesinlikle yok” dedi.

Diyarbakır’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin yanı sıra 37 yıldır Türkiye’ye gelmeyen şarkıcı Şivan Perwer ve türkücü İbrahim Tatlıses’in de katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı “Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz” açıklamaları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Başbakan Erdoğan’ın bu sözleri, “genel af” tartışması başlatmış, daha sonra hükümet kanadından bazı isimler, gelecekte uygun şartlar oluştuğunda bu konunun konuşulabileceğini ifade etmişti.

AKP grup toplantısı TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, genel af için bir düzenleme yapılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Başbakan Erdoğan gazetecilerin "genel af" sorusu üzerine “Gündemimizde genel af diye bir şey kesinlikle yok. Ben hayallerimi anlatıyorum siz genel af diyorsunuz” dedi.