Cezaevleri nasıl boşaltılacak?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da söylediği “Dağdakiler inecek, cezaevleri boşalacak” sözleri dikkatleri genel af çalışmasına çevirdi. Ancak, AKP kurmayları genel aftan çok, TMK ve TCK’da yapılacak değişikliklerle KCK Ergenekon ve Balyoz davası hükümlülerinin serbest bırakılmasının doğru olacağını savunuyor. Söz konusu proje silahların tamamen bırakılması ile hayata geçirilecek.

İlk pakette ön çalışması yapıldı

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, KCK ve PKK üyelerinin serbest bırakılmasına yönelik talep BDP’nin taleplerinin başında geliyor. Demokratikleşme paketinin hazırlık aşamasında da bu talep AKP’nin “mutfağında” masaya yatırıldı. Ancak bu talep için erken olduğuna karar verildi. Söz konusu düzenlemenin, “çözüm sürecinin son aşamasında” hayata geçirilebileceği konusunda görüş birliğine varıldı. Ve söz konusu paketin, “toplumsal barış” adı altında kamuoyuna açıklanması gerektiği, pakette sadece KCK’lıların değil, Ergenekon ve Balyoz sanıklarının da yer alması gerektiği dile getirildi ancak çalışmalar mutfak aşamasında kaldı.

Ogün Samast ve Garipoğlu endişesi

Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ise “genel af” düzenlemesi gündeme geldi. Ancak AKP kurmayları, genel aftan çok “terör suçlarını kapsayan” bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağını görüşünü dile getirdi. Genel afla birlikte, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan, Ogün Samast ve Cem Garipoğlu gibi hükümlülerin de salıverilmesi gündeme gelecek. Bunun toplum vicdanını yaralamasından endişe ediliyor. Bu nedenle genel affa şimdilik sıcak bakılmıyor.

Yeni hazırlanacak düzenlemenin daha çok Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapılacak değişikliklerden oluşması planlanıyor. Buna göre, öncelikle terörün tanımı değiştirilecek. Yapılacak değişiklik ile hâlen dağda bulunan örgüt mensupları ile hapiste bulunan KCK’lıların serbest bırakılmasına imkân tanınacak.

'Paşalar serbest kalacak'

AKP kurmayları, yapılacak düzenlemenin özünde devletin milleti ile barışması olacağını bildirdiler. Dolayısıyla devlete karşı işlenen suçlara af getirilecek. Bu yönde yapılacak değişiklik aynı zamanda, Ergenekon ve Balyoz gibi derin yapılanmalarda yer alan askerlere verilen cezaları da kapsayacak. Ve bu kapsamda hâlen tutuklu bulunan birçok paşanın serbest bırakılmasının kapısı aralanacak.

Düzenlemenin ayrıntıları yapılacak çalışma ile netleşecek. Düzenlemenin hayata geçmesine ilişkin tarihi ise çözüm sürecinin seyri belirleyecek. Bu kapsamda, yapılan değerlendirmelerde mevcut pişmanlık yasasının yeterli olmadığı görüldü. Bunun yerine topyekûn silah bırakmayı özendirecek bir düzenleme yapılmasının sürece katkı sağlayacağı dile getiriliyor.