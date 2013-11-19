'Dağdakilerin inip cezaevlerinin boşalması için en az 3 yıl şart'

Sur Belediye Başkanı Demirbaş, "Dağdakileri indirecek, cezaevlerini boşaltacak bir düzenleme için en az 3 yıllık bir çalışma şart" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Diyarbakır’da hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretin ardından “Cezaevleri boşalacak, dağdakiler inecek” açıklaması ana gündem oldu. Bu açıklama, çocuğu dağda olan veya yakınları cezaevinde bulunanlar arasında da beklenti yarattı. Beklenti içinde olanlardan biri de Erdoğan ve Barzani’yi karşılayan BDP heyetinde yer alan Diyarbakır Sur İlçe Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş.

Radikal gazetesinden Rifat Başaran’ın haberine göre oğlu dağda, yakınları cezaevinde bulunan Demirbaş, bu sözün umut verici olduğunu belirtirken, “Ancak çok iyi planlanmalı” dedi.

Başbakan Erdoğan ve Barzani’yi karşılayan BDP heyeti içerisinde yer alan Sur Belediye Başkanı Demirbaş, ziyareti Radikal’e değerlendirirken, Barzani ve Başbakan’ın “barışa destek için” geldiğini ancak bunun aynı zamanda da bir seçim çalışması olduğunu belirtti.

Erdoğan’ın ziyarete damgasını vuran “Cezaevleri boşalacak, dağdakiler inecek” sözlerinin “umut verici” olduğunu belirten Demirbaş, “Bir çalışmanın olduğundan söz ediliyor ama hayata geçinceye kadar da umutlanmamak gerektiğini düşünüyorum” dedi. Kendisi gibi çocuğu dağda, yakınları cezaevinde bulunan başka kişilerle de bu sözleri değerlendirdiğini anlatan Demirbaş, “pratiğe bakılması” gerektiğine inanıyor. “Bu nasıl olacak?” sorusuna verilecek yanıtın çok önemli olduğunu söyleyen Demirbaş, “Bunun için sadece hukuki bir düzenleme yapılması yetersiz. Bir ‘Demokratik Katılım Yasası’ yapmak gerekiyor. Sadece yasal değil, sosyal, psikolojik ve kültürel ayaklarını oluşturmak lazım. Tüm boyutlarıyla incelenmeli. Dağdaki gençler inecek ama sosyal yaşama nasıl adapte olacak? Nasıl iş bulacak? Üniversiteyi yarıda bırakıp gidenler var, eğitimlerine devam edebilecekler mi? Dağdakiler indiği zaman, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının durumu ne olacak? Bunlar basit ama önemli ayrıntılar. Toplum gelenleri ne kadar kabul edecek? Toplumun da buna hazırlanması lazım. Bunun için en az 3 yıllık bir çalışma gerekir” dedi.

Kendisi gibi olan kişilerin temkinli bir umut içinde olması gerektiğini ifade eden Demirbaş, “Mantıklı olmalı. Vaat edilenler güzel ama zor bir şey. Barış derken toplumsal bir travmaya neden olursunuz” sözleriyle de uyardı.

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