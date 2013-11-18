Bülent Arınç da 'genel af yok' dedi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz" sözlerine açıklık getiren Arınç, genel afın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantından sonra konuşan Arınç'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

“Genel af bugünün gündeminde yok. Sayın Başbakanımız o konuşmasında geleceğe dair bir perspektif çiziyor. Yasaklar kalksın, kucaklaşma olsun, dağlarda ve cezaevinde kimse kalmasın diyor. Bu kadar güzel bir konuşmanın ardından lütfen genel af çıkacak ve bunlar ertesi gün dışarı çıkacaklar gibi bir anlam çıkarmayın. Cezaevlerini boşaltacak olan biz değiliz, Türkiye’de bir yargı var. Terör biterse, silahlar susarsa Türkiye gelecekte şöyle güzel günler görecektir dedi sayın Başbakanımız ve herkesi duygulandırdı.”