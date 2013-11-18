T24 LogoT24 Logo
Politika

Bülent Arınç da 'genel af yok' dedi

Arınç: Sayın Başbakanımız genel af konuşmasında geleceğe dair bir perspektif çiziyor

18 Kasım 2013 22:30

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz" sözlerine açıklık getiren Arınç, genel afın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantından sonra konuşan Arınç'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

“Genel af bugünün gündeminde yok. Sayın Başbakanımız o konuşmasında geleceğe dair bir perspektif çiziyor. Yasaklar kalksın, kucaklaşma olsun, dağlarda ve cezaevinde kimse kalmasın diyor. Bu kadar güzel bir konuşmanın ardından lütfen genel af çıkacak ve bunlar ertesi gün dışarı çıkacaklar gibi bir anlam çıkarmayın. Cezaevlerini boşaltacak olan biz değiliz, Türkiye’de bir yargı var. Terör biterse, silahlar susarsa Türkiye gelecekte şöyle güzel günler görecektir dedi sayın Başbakanımız ve herkesi duygulandırdı.”

 

ETİKETLER

bülent arınçgenel afbaşbakan erdoğanhapishaneler boşalacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24