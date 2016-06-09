Gençlik örgütlerinden Suruç için 33 günde 33 adalet eylemi

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Suruç katliamının yıldönümü nedeniyle “Suruç İçin Adalet Herkes İçin Adalet” kampanyası başlattı. Dört talep çevresinde düzenlenen kampanya kapsamında 1 milyon imza toplanması planlanıyor, kampanya sürecinde İstanbul’da adalet gecesi, 33 noktada adalet eylemleri de yapılacak.

Gençlik örgütlerinden destek

Kampanyaya gençlik örgütleri de destek veriyor.

Anarşist Gençlik, Devrimci İşçi Partili Öğrenciler, Gençliğin Devrimci Güçleri(Dev-Güç), Devrimci Yolda Devrimci Gençlik, DirenÜniversite, Emek Gençliği, Emekçi Hareket Partisi Gençliği, Gençlik Muhalefeti, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi, Halkların Demokratik Kongresi(HDK) Gençlik Meclisi, Kaldıraç’tan öğrenciler, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) Üniversite Meclisi, Öğrenci Dayanışması, Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen), Öğrenci Kolektifleri, Özgürlükçü Gençlik Derneği, Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB) temsilcileri Makine Mühendisleri Odası'nda yaptıkları basın toplantısında kampanyanın örgütleyicisi arasında yer alacaklarını duyurdu.

Yüzgeç: Adalet talebini topluma yaymak istiyoruz

Kampanyayla ilgili Bianet’ten Elif Akgül’e konuşan SGDF Eş Başkanı Oğuz Yüzgeç bugüne kadar 50 bin imza toplandığını, 20 Temmuz’a kadar imza kampanyasının hem Change.org üzerinden hem de sendikalar, siyasi partiler, gençlik örgütleri eliyle devam edeceğini söyledi.

Yüzgeç şöyle devam etti: “Sloganımız ’Düş yolcuları adalet yolunda Suruç için 1 milyon imza’ . İmzalar Adalet Bakanlığı’na teslim edilecek. Bu anlamda mevcut hükümetten adalet beklentimi yok ama bu talebin toplumun geniş kesimlerine ulaşmasını istiyoruz.”

33 günde 33 adalet eylemi

Kampanya kapsamında, 33 günde 33 noktada adalet eylemi yapacaklarını aktaran Yüzgeç, 16 Haziran’da Berkin Elvan’ın vurulduğu yerde başlayacak olan eylemlerin en son Beyazıt katliamının olduğu yerde sona ereceğini söyledi.

16 Temmuz’da da İstanbul’da bir adalet gecesi düzenlenecek. Gecede Suruç katliamında öldürülenlerin sevdiği şarkı ve şiirler seslendirilecek.

Kampanya 20 Temmuz’da Suruç katliamının yıldönümünde saldırının gerçekleştiği Suruç’taki Amara Kültür Merkezi önünde basın açıklamasıyla noktalanacak.

“Bizim için Kobane’yi inşa ile Cizre’yi inşa aynı anlama geliyor” diyen Yüzgeç, bu nedenle Amara’daki açıklamayla eş zamanlı olarak Cizre’de de basın açıklaması yapacaklarını ekledi.

Adalet için dört talep

Sadece Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasında şu talepler yer aldı:

-Suruç Katliamı dosyasındaki gizlilik kararı kaldırılsın

-Katliamda sorumluluğu olan kamu görevlileri hakkındaki yargılanamaz kararı kaldırılsın. 20 Temmuz günü Suruç’ta görev yapan emniyet güçleri başta olmak üzere, il ve ilçe emniyet müdürlükleri ve valilik hakkında soruşturma başlatılsın.

-Suruç Katliamına dair tüm bilgi ve belgeler kamuoyu ile paylaşılsın.

-Suruç Katliamının, başta Ankara 10 Ekim katliamı olmak üzere bugüne kadar süren tüm katliamlarla arasındaki bağ araştırılsın. Katliamları gerçekleştiren kişiler arasındaki örgütsel bağlantı açıklansın.

Kampanyaya siz de şuraya tıklayarak destek verebilirsiniz.