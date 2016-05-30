Suruç Katliamı'nı düzenleyen teröristin ismi 35 gün önce Suruç Emniyeti'ne gönderilmiş!

Suruç’ta 20 Temmuz 2015 günü 34 kişiyi öldüren canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz hakkındaki ‘terör nitelikli aranan şahıs’ kaydının, 16 Haziran’da Suruç Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştığı ortaya çıktı. Ancak Suruç Emniyeti, patlamanın meydana geldiği Amara Kültür Merkezi’ne girenleri aramak üzere polis görevlendirmedi. Arama yapılsa, kimliğiyle gelen canlı bomba kapıda yakalanacaktı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki IŞİD saldırısında 34 kişinin ölümüne ilişkin görevi ihmal suçundan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal’a dava açılmıştı. Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre davanın Ön İnceleme Raporu’na göre Adıyaman Emniyeti; Şeyh Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim’de Ankara’da canlı bomba saldırısı yaparak 103 kişiyi öldüren ağabeyi Yunus Emre Alagöz’ün adlarını ‘Terör Nitelikli Kayıp Şahıslar’ başlıklı evrakla 13 Haziran’da Şanlıurfa Emniyeti’ne bildirdi. Şanlıurfa, 16 Haziran’da evrakı Suruç Emniyeti ile paylaştı. Evrakta, “Şahısların çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren radikal gruplar ve terör örgütü kamplarına katılmak için yurtdışına illegal yollardan çıkabilecekleri, şahıslarla ilgili gerekli araştırmanın yapılması...” notu düşüldü. Şanlıurfa TEM Şube Müdürü Oykun İlgün, “Görevim gereği bilgiyi alt birimlere iç yazışmayla dağıttım” dedi. Buna karşın Suruç TEM Büro Amiri Ahmet Oğuz Davarcı, bu evrakı hatırlamadığını ileri sürdü.

İçeride sivil polisler vardı

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal,19 Temmuz’dan itibaren 24 saat esasına göre ilçeye giriş çıkış yapan araçlar için arama yaptıklarını kaydetti. Yapalıal, 20 Temmuz’da 150 kişilik kafilenin geldiğini ve ilçe girişinde bu kişilerin arandığını belirtti. Grubun Suruç Belediyesi’ne ait Amara Kültür Merkezi’nde toplandığını anlatan Yapalıal, merkezin önünde ve yanında iki sivil ekip, 100 metre mesafede iki noktada takviye kuvvet konuşlandırıldığını belirtti. Yapalıal, neden kapı önünde arama yapmadıklarına ilişkin şu savunmaya yaptı: “Gruba saldırı gerçekleştirileceğine dair istihbari bilginin olmaması, organizasyonu gerçekleştirenlerden talep olmaması, açıklama yapılacağına dair bilgi verilmemesi ve belediyeye ait özel mülkte önleme araması yapılamayacağı için kültür merkezine girenleri bire bir arayarak içeriye sokma gibi bir eylemimiz olmadı.”

Yapalıal, IŞİD’in veya Alagöz’ün bir saldırı yapacağı yönünde kendilerine istihbarat ulaşmadığını söyledi. Ancak Suruç Jandarması’nın 24 Haziran’da Sulh Ceza Hâkimliği’ne yaptığı başvuruda, IŞİD ve El Nusra’nın Suriye’den Türkiye’ye göndereceği örgüt üyeleri vasıtasıyla canlı bomba eylemi yapacağı yönünde istihbarat aldıklarını belirttikleri ortaya çıktı. Mahkemenin de bu yazıya istinaden jandarmaya yollarda eşya ve üst araması yetkisi verdiği anlaşıldı.