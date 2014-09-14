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Spor

Gençlerbirliği, Ersun Yanal'ı istiyor

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe'den ayrılan Ersun Yanal'a teklif götürdü

14 Eylül 2014 19:10

Süper Lig’de Bursaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından teknik direktör Mustafa Kaplan'ı görevden alan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, sezon başında Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Ersun Yanal'a teklif götürdü. Yanal'ın ‘bu sene takım çalıştırmak istemiyorum’ diyerek, öneriyi geri çevirdiği öğrenildi.

Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yle şampiyon olmuştu. 2014-2015 sezonunun başında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ersun Yanal'ın görevine son vermişti.

Sarı lacivertlilerde antrenörlük yapan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak Ersun Yanal'ın yerine getirilmişti.

 

 

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