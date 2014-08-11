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Spor

Ersun Yanal'a ait olduğu söylenen ses kaydı internete sızdı

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinden istifa eden Ersun Yanal'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı internete sızdırıldı

11 Ağustos 2014 20:26

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Ersun Yanal'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı internete sızdırıldı.

Eurosport'un haberine göre, bir hayli sinirli olduğu anlaşılan Yanal'ın "Ben buraya Fenerbahçe ile gelmedim, Fenerbahçe ile de gitmem" dediği iddia ediliyor.

 

Ersun Yanal o kayıtta ne söylüyor?

 

"Bak benden istediğiniz bir şey varsa, ben her şeyi bir tarafa bıraktım zaten. Ben bu akşam da gitmeye hazırım. Benim için problem değil. Benim için hiç önemli değil. Ben buraya Fenerbahçe ile gelmedim, Fenerbahçe ile de gitmek istemiyorum.

Benim hiç umurumda değil. Çok da s.kimde de değil afedersiniz. Ne zaman istiyorsanız o zaman gidin. Ne zaman istiyorsanız o zaman gidin antrenmana. S.kmuşum antrenmanına ya. Hiç umurumda değil yani anladınız mı?"

 

 

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