Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırm'a: Kadın konusuna girmesi çok üzücü

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal, "Bayan arkadaşına göre antrenman programı düzenliyordu" diyen Başkan Aziz Yıldırım'ın eleştirilerine ilişkin olarak, "Çalışma programlarını “bayan arkadaşlara” göre planladığım konusu, futbol bilen herkes için hem şaşırtıcı hem de Sayın Yıldırım’ın bu tür konulara girmek zorunda hissetmesi üzüntü vericidir" dedi.

Hürriyet'e konuşan Yanal, "Kişiye ya da kişilere özgü program yapılmaz" ifadesini kullandı.

Yanal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Dün bir gazetenizde Sayın Aziz Yıldırım’ın hakkımda söyledikleri yer almıştır. Üzülerek okuduğum bu habere cevap vermek zorunlu olmuştur. Sporumuzun en değerli kulüplerinden birinin başkanıyla medya üzerinden tartışmaya girmek benim tarzım olmamakla birlikte ele aldığı konular cevap vermeyi gerektirmektedir..."

'Bakış açımızda derin fark var'

"Sayın Başkanın çalışmalarda bilgisayar kullanmamla ilgili eleştirileri bakış açılarımızdaki derin farkı ortaya koymaktadır. Sayın Aziz Yıldırım tarafından günümüzde bilgisayar teknolojisini kullanmanın eleştiri konusu yapılması son derece düşündürücüdür.



Bilgisayar teknolojisini kullanmam, Türkiye liginde en çok koşan, teknik istatistiklerde en yüksek takımın Fenerbahçe olmasını ve önemli puan farkıyla şampiyonluğu getirmiştir."

'Arkadaşa göre plan olmaz'

"Çalışma programlarını “bayan arkadaşlara” göre planladığım konusu, futbol bilen herkes için hem şaşırtıcı hem de Sayın Yıldırım’ın bu tür konulara girmek zorunda hissetmesi üzüntü vericidir. Bir futbol kulübünde çalışma programları yıllık olarak belirlenir. Hazırlık döneminde ise, özel maçların tarihi belli olduktan sonra ligin ilk haftasına kadar program yapılmıştır. Kişiye ya da kişilere özgü program yapılmaz. Program 14 Temmuz’da, hazırlık döneminin başında açıklanmıştır."

'Suçlanacak en son hocayım'

"Genç futbolcuları kazanmak konusunda bir açıklamaya gerek olmasa da, hatırlatmam gerekir ki, futbolcu kazanmakla ilgili suçlanacak en son teknik direktör olduğum spor kamuoyunun malumudur.



Türkiye futboluna kazandırdığım birçok genç oyuncu ulusal ve uluslararası başarılarıyla herkesin bilgisindedir.



Sonuç olarak futbolla ilgili konuların, futbol üzerinden tartışılması etik olarak daha doğrudur. Geçtiğimiz sezonun başlarında futbolcuları fazla çalıştırmakla suçlanmışken, bugün sayın Yıldırım tarafından aksinin iddia edilmesi üzüntü vericidir.



Sayın Yıldırım’ın dar röportajında dediği gibi bu tavır kendisinin tarzıdır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla açıklamak isterim..."