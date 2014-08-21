Belözoğlu'ndan 'Ersun Yanal'ı futbolcular gönderdi' iddiasına: Vız gelir tırıs gider

Roma maçının ardından açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Ersun Yanal’ın takımdan ayrılığında oyuncuların etkisi olduğuna dair çıkan haber ve sosyal medya yorumlarına ilişkin, "Çok ağır konuşurum, sonra bunları yazarsınız. Burada bizim yapmamız gereken, başımızda kim varsa ona destek olmaktır. Onun dışında kim ne söylemiş kim ne konuşmuş, vız gelir tırıs gider" dedi.

'İsmail Hoca'yı çok seviyoruz'

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre, İsmail Kartal’ın çalışma sisteminin Kocaman ve Yanal’a benzemediğini ifade eden Kaptan Emre, “İsmail Hoca’nın sistemini ve çalışma planını hiç kimseye yakın görmüyorum. Kendine has bir çalışma sistemi var. Çok büyük hocalarla yan yana çalıştı. Kendisi de 6-7 tane takımı tek başına çalıştırdı. Bu anlamda takım içinde de çok sevdiğimiz biri. Bize hiç bir zaman hocalık yapmadı. Hep ağabey kardeş ilişkisinde olduk. Bununla beraber de hep mesafeliydik. O yüzden inşallah iyi başladı böyle devam eder. Biz İsmail Hoca’yı çok seviyoruz. Elimizden geldiğince burada olan bütün hocalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. 5 senedir beraberiz onunla. İnşallah bizim de bunda payımız olur” şeklinde konuştu.