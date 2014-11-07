Ali Sabancı: Genç nüfus patlamak üzere, işsizlik normalin 2 katı

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Türkiye’nin övündüğü genç nüfusunun önlem alınmaması halinde patlayacak bomba gibi olduğunu söyledi. Sabancı genç işsizliğin normal işsizliğin 2 katı olduğunu belirtti.
Bugün Gazetesi'nden Mustafa Yağmurlu'nun haberine göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Geleceğin Gücü Girişimciler (G3) Forumu hakkında bilgi veren TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, girişimciliğin orta ve uzun vadede pozitif işler ortaya çıkardığını belirtti.
Türkiye’de yılda 800 bin gencin iş bulmak için pazara çıktığını aktaran Sabancı, istihdam ve girişimcilik hakkında şunları söyledi:
Kamuda istihdam azalıyor
"Genç nüfusumuz avantaj gibi görünüyor ama bu gençlere iş bulamazsak, genç nüfusumuz patlamaya hazır bir bomba gibi duruyor. 800 bin kişinin 5’te 1’i iş bulamıyor. Gençlerde işsizlik oranı normal işsizliğin 2 katı." Kamu istihdamının, ekonomik modelden dolayı küçüldüğünü kaydeden Sabancı, özel sektörde ise yerleşik firmaların daha az insanla daha fazla iş yapmaya çalıştığını kaydetti. Girişimciliğin istihdam sağlamak için bir fırsat olduğunu vurgulayan Sabancı, dünyada yeni istihdam oluşturan firmaların çoğunun 5 yaşında olduğunu ifade etti.
Psikolojik desteğe ihtiyaç var
Sabancı, “Girişimci sayısı artınca, istihdama katkı sağlanıyor. Oluşturduğumuz platformla gençlere girişim yapmalarını sağlayacak motivasyonu vermeye ve sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu dönemde ülkenin psikolojik desteğe ve motivasyona ihtiyacı var” diye konuştu.
Forum TOBB'u açtı
2009 yılında TOBB’un öncülüğünde bu platformu oluşturduklarını aktaran Sabancı, “Bugün ekosistem TOBB’u aştı. İçinde STK’lar, üniversiteler, Ankara ve yatırımcıların olduğu büyük bir yapıya dönüştü. 2009 yılında yapılan ankette Türkiye’de girişimci oranı yüzde 6, bu yılki veri ise 12. 2. Türkiye’de girişimci olmak isteyenlerin oranı yüzde 31, gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 14 civarında. Girişimcilik adına bir kıvılcım ve motivasyon var. Bizim bu motivasyonu güçlendirmemiz ve devam ettirmemiz lazım” diye konuştu.
'Yırtıcı fikirler için toplanıyor'
G3 Forum, bu yıl doğadan esinlenerek girişimci ve girişimci adaylarının ‘Yırtıcı Fikirleri’ni, kurt, kaplan, şahin ve baykuş temasıyla, 18 Kasım’da iş dünyasından sivil toplum temsilcilerine kadar birçok uzmanla bir araya getirecek.
Geleceğin Gücü Girişimciler (G3 Forum), bu yıl 4. kez iş dünyasının önde gelen isimlerini, girişimci adaylarını, öğrencileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.
Ali Sabancı Acun'u sorgulayacak
Forum hakkında bilgi veren G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, “Forumun kapanış bölümünde başarılı girişimci Acun Ilıcalı, iş hayatındaki tecrübelerini genç girişimcilerle paylaşacak.
Forum’da TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Acun Ilıcalı’nın başarı basamaklarını nasıl çıktığını sorgulayacak” dedi.