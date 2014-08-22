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Ekonomi
Deutsche Welle

Girişimci göçmenlerin sayısı artıyor

Almanya'da göçmen kökenliler tarafından kurulan yeni şirketlerin sayısı artıyor. Girişimci göçmenler arasında Türk kökenliler başı çekiyor.

22 Ağustos 2014 17:53


Küçük ve orta ölçekli işletmelere destek vermek üzere faaliyet gösteren Kamu Yatırım Bankası'nın (KfW) verilerine göre, 2013 yılında Almanya'da kuruluşu yapılan her 5 şirketten biri bir göçmen tarafından kuruldu. Göçmenlerce kurulan yeni şirketlerin oranı 2012'de yüzde 19 iken bir yıl sonra bu oran yüzde 21'e yükselmiş oldu.

2013 yılında kendi şirketini kurmaya karar verenlerin sayısı 868 bini buldu. Bu, bir önceki yıla kıyasla 93 bin kişilik bir artışı ifade ediyor.

2008 -2013 yılları arasındaki zaman dilimini baz alan uzmanlar, yüzde 21 ile göçmenler arasında Türk girişimcilerin başı çektiğine dikkat çekiyor. Türkleri, Ruslar (% 10), Polonyalılar (% 7) ve İtalyanlar (% 5) takip ediyor.

Göçmen girişimciler tarafından kurulan şirketler buna karşılık ortalamaya kıyasla biraz daha yüksek başarısızlık oranıyla dikkat çekiyor. Kuruluşu yapılan yeni şirketler ortalama 3 yıl sonra kapanırken, göçmen girişimcilerin şirketlerinin kapılarına kilit vurma oranı yüzde 39'a ulaşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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