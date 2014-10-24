Fransız girişimcilerden helal testi

Yaklaşık 5 milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa ’da iki girişimci, Müslümanlar için yiyeceklerde domuz eti kullanılıp kullanılmadığını belirleyen bir test cihazı geliştirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, hamilelik testi boyutundaki cihaz sadece yiyeceklerdeki değil, kozmetik ve ilaçlardaki domuz izlerini de belirleyebiliyor.

Cihaz, yiyecek örneğinin konulduğu bir tüple beraber geliyor. Örnek yiyecek sıcak suyla karıştırılarak bu tüpe konuluyor.

Testin sonunda tek çizgi çıkarsa bu örnekte domuza ait bir iz olmadığını gösteriyor.

İki çizgi çıkarsa bu örnekte domuz izi olduğunu gösteriyor.