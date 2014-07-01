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Bilim / Teknoloji

Google Türk girişimcinin sitesini kapatıyor

Google, Orkut Büyükkökten tarafından kurulan orkut.com isimli sosyal ağ sitesi kapatma kararı aldı

01 Temmuz 2014 13:03

İlker Koçaş

2004 yılında Google’ın Türk çalışanlarından Orkut Büyükkökten tarafından kurulan sosyal ağ sitesi Orkut, 30 Eylül’de kapanacak.

Şirketin resmi blog sayfasından yapılan açıklamada, “Enerjimizi ve kaynaklarımızı başka sosyal platformlarda kullanmak için bu kararı aldık” ifadeleri yer aldı.

Google bünyesinde Facebook’la hemen hemen aynı dönemde kurulan site, 10 yıllık dönemde Facebook’a nazaran hedeflediği üye sayısına ulaşamamıştı. Kullanıcılarının büyük bir bölümü Brezilya ve Hindistan’dan olan şirket 2008 yılında merkezini Brezilya’ya taşıma kararı almıştı.

39 yaşındaki Büyükkökten, Konya’dan silikon vadisine uzanan bir başarı öyküsüne sahip. Halen Amerikan teknoloji şirketi Google için çalışan Büyükkökten, orkut.com sitesini kurmaktaki amacını, “Hayalim bütün internet kullanıcılarını birbirlerine bağlamak ve bu sayede insanların yaşamında bir farklılık yaratabilmek” olarak açıklamıştı. 

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