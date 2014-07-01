Google Türk girişimcinin sitesini kapatıyor

2004 yılında Google’ın Türk çalışanlarından Orkut Büyükkökten tarafından kurulan sosyal ağ sitesi Orkut, 30 Eylül’de kapanacak.

Şirketin resmi blog sayfasından yapılan açıklamada, “Enerjimizi ve kaynaklarımızı başka sosyal platformlarda kullanmak için bu kararı aldık” ifadeleri yer aldı.

Google bünyesinde Facebook’la hemen hemen aynı dönemde kurulan site, 10 yıllık dönemde Facebook’a nazaran hedeflediği üye sayısına ulaşamamıştı. Kullanıcılarının büyük bir bölümü Brezilya ve Hindistan’dan olan şirket 2008 yılında merkezini Brezilya’ya taşıma kararı almıştı.

39 yaşındaki Büyükkökten, Konya’dan silikon vadisine uzanan bir başarı öyküsüne sahip. Halen Amerikan teknoloji şirketi Google için çalışan Büyükkökten, orkut.com sitesini kurmaktaki amacını, “Hayalim bütün internet kullanıcılarını birbirlerine bağlamak ve bu sayede insanların yaşamında bir farklılık yaratabilmek” olarak açıklamıştı.