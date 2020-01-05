Gelecek Partisi’nden Sibel Ünli’nin açıklaması: Şatafatlı  yemekli toplantılarda bulunan ve senin sesini duymayanlar, geleceğimiz için nasıl çözüm bulacaklar?

Gelecek Partisi Sosyal Politikalar Başkanı Feramuz Üstün, İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin yaşamına son vermesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün, “1 liraya karnımı doyurabilirmiyim' diye haykırdığında aşırı lüks ve şatafatlı yemekli toplantılarda bulunan ve senin sesini duymayanlar, geleceğimiz için nasıl çözüm bulacaklar? Yeni Ömerler aramaktan ziyade önce Ömer gibi davranabiliyor muyuz ona bakmamız lazım.” ifadesini kullandı.

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Üstün paylaşımda şu düşüncelerini dile getirdi:

“Sibel gibi belki de niceleri var. Nice gençler işsiz, umutsuz ve hayatlarının en güzel dönemlerinde gelecek kaygısı ve çaresizlik içerisinde. Gençler bu ülkenin geleceği fakat yarınlara dair umutlar tükeniyorsa ellerimizi başımızın arasına alıp bu ülke için yeniden akılla, vicdanla ve merhametle çalışmak, üretmek zorundayız.

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“Gidecek bir yerim yok' diyerek hayatına son verirken bir evladımız herkes şunu çok iyi bilsin ki kuru hamasetle, müzmin muhalefetle ve popülist siyasetle bu ülkenin sorunlarına çözüm bulamayız, dertlerine derman olamayız.

1 liraya karnımı doyurabilirmiyim' diye haykırdığında aşırı lüks ve şatafatlı yemekli toplantılarda bulunan ve senin sesini duymayanlar, geleceğimiz için nasıl çözüm bulacaklar? Yeni Ömerler aramaktan ziyade önce Ömer gibi davranabiliyor muyuz ona bakmamız lazım.

Evet bu ülkenin konuşulanlardan daha farklı bir beka sorunu var ve o sorun Sibel'in ve Sibel gibi gençlerimizin yarınlara dair umutlarının tükenmiş olmasıdır.

Bizim medeniyet tasavvurumuz geçmişten bu yana “Komşusu açken tok yatak bizden değildir.” düsturu olmuştur, böyle de devam etmelidir.

Sibel yavrumuz yaşadığı maddi zorluklar ve gelecek kaygısıyla, hayata olan umudunu yitirdi ve canına kıyarak aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz... Allah rahmet eylesin. Ülkemizin pırıl pırıl genç yıldızlarına umut olmak, yol göstermek, yardım eli uzatmak biz büyüklerin asli görevi olmalıdır"

Ünli, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim, yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" mesajını paylaşmıştı

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi. Ailesinin polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulundu. Ünli son paylaşımlarında, "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadesini kullandı. Ünli ayrıca iş aradığına dair de bir mesaj paylaşmıştı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek hakları için eylemde

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır, yönetimin, günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele ediyor. Ekonomik kriz koşullarında cüzi miktardaki parayla yaşam mücadelesi verdiklerini ve krizin faturasının öğrenci ve emekçilere kesilmesine karşı olduklarını söyleyen öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu