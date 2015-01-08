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Geerdink küfürlü tweet'i geri çekti; Cumhuriyet tepki gösterdi

Diyarbakır'da gözaltına alınan Hollandalı gazetecinin tweet'ine Cumhuriyet'ten yanıt geldi

08 Ocak 2015 19:51

'Terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla Diyarbakır'da polisler tarafından evi basılarak gözaltına alınan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink'in sözlerinin yanlış aktarıldığını söyleyerek Twitter'dan Cumhuriyet'e attığı küfürlü tweet üzerine, Cumhuriyet Gazetesi'nden yanıt geldi. Gazete, yaptıkları haberin Dicle Haber Ajansı'ndan alındığını, ancak haberi yayımlayan gazeteler içinden sadece Cumhuriyet'in hedef alındığını belirtti.

Geerdink'in "wont ever talk to fucking #cumhuriyet again. i never said only akp journos have freedom. bastards. pic.twitter.com/zzuq2ı5hya via @selcuksalih" tweet'i üzerine Cumhuriyet, bu tweet'i yayınladı:

 

Geerdink, "Sadece AKP'li gazetecilerin özgür olduğunu söylemedim; zaten böyle düşünmüyorum. Belirli şeyleri yazmaya zorlanmakta bir özgürlük yok" dedi:

 

Geerdink, daha sonra önceki tweet'i öfkeyle yazdığını belirterek sildiğini açıkladı:

 

 

 

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