Diyarbakır'da gözaltına alınan Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı

Terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla polisler tarafından evini basılarak gözaltına alınan, Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink serbest bırakıldı.

Geerdink, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evinin TEM şubeden 8 polis tarafından basıldığını ve arama yapıldığını söyledi. Geerdink, aramanın ardından "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındığını söyledi.

terrorism police just searched my house, team of 8 guys. they take me to the station now. charge: 'propaganda for terrorist organization'