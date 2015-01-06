Diyarbakır'da gözaltına alınan Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı

Terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla polisler tarafından evini basılarak gözaltına alınan, Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink serbest bırakıldı.

Geerdink, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evinin TEM şubeden 8 polis tarafından basıldığını ve arama yapıldığını söyledi. Geerdink, aramanın ardından "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındığını söyledi.

terrorism police just searched my house, team of 8 guys. they take me to the station now. charge: 'propaganda for terrorist organization' — Frederike Geerdink (@fgeerdink) 6 Ocak 2015

Diyarbakır'da yaşayan ve özellikle Kürt meselesi çerçevesindeki yazılarıyla bilinen Hollandalı gazeteci Geerdink, diken.com.tr sitesinde yer alan son yazısında, 2009'da Kandil ve Mahmur'daki kamplardan gelerek TÜrkiye 'ye giriş yapan 'Barış Grubu' üyesi Lütfü Taş'ın cezaevindeki ölümünü konu almış ve şöyle yazmıştı: "Taş’ın başına gelenler barış sürecini simgeliyor ve ne yazık ki sürecin bu yılki akıbetine dair bir işaret: Her ne kadar eninde sonunda barış isteyenler kazanacaksa da kısa vadede daha katlanılması gereken fedakarlıklar var."

Geerdink, "Yılın ilk bebek ve ilk cenazesi ortadayken Erdoğan’ı kim ciddiye alır?" başlıklı yazısını, "Erdoğan, 2015’te yoğunlaşacağı konulardan birinin Kürt sorununun çözümü olacağını söyledi. Ama, yılın ilk cenazesi ve ilk bebeğinin acı biçimde açık ettiği üzere, bu lafın pek de ciddiye alınacak bir tarafı yok" diyerek bitirmişti.

Sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Emniyet'te sorgulanan Geerdink'in serbest bırakıldığını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı: Şoke oldum

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Hollandalı serbest gazeteci Frederike Geerdink'in Diyarbakır'da gözaltına alınmasından dolayı şoke olduğunu belirtti.



Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından açıklama yapan Koenders, bugün Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede bu konuyu yüz yüze görüşecekleri mesajını verdi.

Frederike Geerdink'in diken.com.tr'de yayınlanan yazısını okumak için tıklayın