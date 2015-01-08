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Hollandalı bakan, 'Bu şaka mı? Gözaltındaki gazeteci bırakılmazsa ülkeme dönüyorum' mu dedi?

Hollanda Dışişleri Bakanı, Türkiye'deyken iki Hollandalı gazeteci gözaltına alındı

08 Ocak 2015 15:08

Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink’in gözaltına alınmasının ardından dün de yine Hollanda vatandaşı olan gazeteci Mehmet Ülger, İstanbul’da havaalanında gözaltına alındı. Haberi duyan Suriyelilerin kaldığı kampları ziyaret için Gaziantep’e hareket etmek üzere olan uçakta alan Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in, “Bu şaka mı? Derhal serbest bırakılmazsa ülkeme dönüyorum” diye rest çektiği" öne sürüldü. 

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, bu mesaj İçişleri, Dışişleri, Adalet ve AB bakanlarının katıldığı Büyükelçiler Konferansı’nda da şaşkınlık yarattı. Diplomatlar ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın devreye girmesiyle gazeteci serbest bırakılırken hükümet kanadından, “Bu girişimler kasıtlı olarak cemaat tarafından yapılıyor” savunması geldi.

Ülger’in gözaltına alınmasından kısa süre önce ise Bozdağ önce Türkiye gibi Batı’da da “makul şüphe” benzeri, “basit şüphe”nin olduğunu belirtti, ardından da Türkiye’deki tutukluluk oranının Avrupa’nın altında olduğunu savundu.

Bozdağ ardından da Türkiye’de kimsenin gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklu olmadığını savunup Geerdink’in sadece ifadesine başvurulduğunu ifade etti.

 

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