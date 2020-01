Gözaltına alınan Hollandalı gazeteciden mesaj: Türk ve Kürt gazetecilerin işi daha zor

Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla önce evi aranan ardından gözaltına alınan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink kendisine özellikle Cemil Bayık röportajı ile ilgili sorular sorulduğunu belirterek, "Türk ve Kürt gazetecilerin işi daha zor" diye konuştu.

2006'dan bu yana Türkiye 'de çalışan, 2012'den bu yana da Diyarbakır'da bulunan Hollandalı gazeteci, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla götürüldüğü emniyette yaklaşık 2,5 saat tutuldu.



İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Geerdink yaşadığı CNN Türk'ten Serdar Korucu'ya şu sözlerle anlattı: "O sırada evde çalışıyordum. Kapımda Terörle Mücadele Ekipleri vardı. 8 ya da 9 kişilik bir ekipti. Aralarından biri de kadındı. Böyle bir süreci beklemiyordum. Eve girdiler. Yaklaşık bir saat boyunca evimi aradılar. O sırada zaman kavramım kayboldu. Daha kısa ya da daha uzun da sürmüş olabilir. Sonrasında polis merkezine götürdüler. Bana yöneltilen suçlama terör örgütü propagandasıydı."

Frederike Geerdink gözaltında kendisine yalnızca diken.com.tr'deki yazılarıyla ilgili sorular sorulduğunu söyledi, sosyal medyada yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çözüm sürecine ilişkin yazısı nedeniyle gözaltına alındığı"na dair iddiaları doğrulamadı.

'Cemil Bayık röportajını sordular'

"Özellikle Cemil Bayık röportajı ile ilgili sorular sordular. Yalnızca benim değil, pek çok gazetecinin Bayık ile görüşmeye gittiğini söyledim. Sonuçta ben illegal bir iş yapmadım. Sınırı da yasadışı olarak geçmedim. Yaptığım her şey çok açık ve net. Ne yapıyorsam her şeyi zaten paylaşıyorum. Brüksel'de konferansa da gitsem, haber de yapsam her şey sosyal paylaşım hesaplarımda var. Açık olduğum için rahatım."

'Hollanda Dışişleri Bakanı'nın Ankara'da olması büyük şans'

Geerdink'e göre gözaltına alındığı sırada Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in Ankara'da olması ise büyük bir şans: "Hollanda Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretini polislerin bildiğini sanmıyorum. Ama iyi ki buradaydı. Çok daha iyi hissettim. Zaten hemen Twitter üzerinden yazmış. Benim gözaltına alınmam karşısında şaşırdığını söylemiş. Bakan Koenders, benimle ilgili Türkiye'deki mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de konuştu."

'Türkiye'deki gazetecilerin işi benden daha zor'

Frederike Geerdink yaşadığı sürecin ardından Türkiye'den ayrılmayacağını net bir şekilde açıkladı. Ancak mesajı Türkiye'deki gazetecilere yönelikti: "Ben bu süreçte şanslıyım çünkü Hollanda vatandaşıyım. Eğer korksam her an Hollanda'ya gidebilirim. Gitmeyeceğim ama bu bir seçenek. Fakat mesela Twitter'daki mesajları nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş bir Türk vatandaşı. Türk ve Kürt gazeteciler burada yaşıyorlar, haber yapıyorlar. Burası onların ülkesi. Onların durumu benden çok daha zor."