Gecenin kahramanı Aboubakar: Sadece ben değil, tüm takım tebrik edilmeli

Napoli filelerine 2 gol atarak Beşiktaş'taki gol orucunu bozan Aboubakar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

2 gol atan Kamerunlu golcü şunları söyledi: "Gerçekten zor bir maçtı. Burada tebrik edilmesi gereken tek kişi ben değil. Tüm takım tebrik edilmeli. Takım arkadaşlarıma bana çok yardımcı oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Bu 3 puan önümüzdeki maçlar için özgüvenimizi çok yükseltecek.



Bu goller benim özgüvenim açısından önemli oldu. Takım büyük mutluluk yaşıyor. En güzel taraftarı, burada bize büyük destek veren taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok güzel bir gece oldu."