Beşiktaş, Napoli'de destan yazdı: 2-3

Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Napoli ve Beşiktaş, İtalya'da karşı karşıya geldi. İlk kez bir İtalyan ekibini deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, Napoli karşısında karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Napoli, ataklarıyla Beşiktaş'ın savunmasını bunaltsa da, siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncusu Adriano'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip Belçikalı yıldız Mertens'in 30. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Beşiktaş, maçın 39. dakikasında tartışılan Kamerunlu golcü Aboubakar'ın attığı golle 2-1 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarının hemen başında Insigne'nin penaltı vuruşunu kaleci Fabri köşeye uzanarak kurtardı.



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69. dakikada Rus hakem Karasev, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Oyuna sonradan giren Gabbiadini'nin vuruşuyla Napoli 2-2'lik eşitliği yakaladı.

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86. dakikada Quaresma'nın ortasında topla buluşan Aboubakar, Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol olmazken, Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 5'ü yükseltti.

B Grubu'nda puan durumu

1. Napoli 3 2 0 1 8:6 6



2. Beşiktaş 3 1 2 0 5:4 5



3. Benfica 3 1 1 1 5:5 4



4. D. Kiev 3 0 1 2 2:5 1



İlk 11'ler

Napoli: Reina, Maggio, Chiricheş, Koulibaly, Ghoulam, Zielinski (Allan), Jorginho (Diawara), Hamsik, Callejon, Insigne (Gabbiadini), Mertens

Beşiktaş: Fabricio, Beck, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Necip Uysal, Tolgay (Cenk Tosun), Quaresma, Adriano (Gökhan İnler), Aboubakar

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Karşılaşmanın önemli dakikaları



Mücadele ev sahibi Napoli'nin vuruşu ile başladı.

3. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza yayı sağ tarafında kaptırdığı topu kontrol eden Dries Mertens ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inmeden vuruşunu yapıyor ancak bu top çarparak dışarı gidiyor.

4. dakikada Napoli gole çok yaklaşıyor... Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Faouzi Ghoulam pasını yerden penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Dries Mertens bekletmeden sert vuruyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

6. dakikada topla birlikte ceza yayı sağ çaprazına sokulan Dries Mertens yerden vuruşunu yapıyor ancak top doğrudan kaleci Fabri'nin üzerine doğru gidiyor.

8. dakikada ceza sahası sağ çaprazının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Faouzi Ghoulam doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top savunmaya çarparak kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

13. dakikada Beşiktaş, Napoli karşısında 1-0 öne geçti. Tolgay'ın havadan pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ricardo Quaresma son çizgiye inmeden ortasını yerden uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Adriano Correia vuruyor ve topu sol köşeden filelerle buluşturuyor. 0-1





16. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Faouzi Ghoulam ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunmamız bu topu kafa ile karşılıyor.

18. dakikada gelişen Napoli atağında Lorenzo Insigne havadan pasını ceza sahası içi sol tarafına hareketlenen Dries Mertens'e gönderiyor. Dries Mertens gelen topa bekletmeden sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak Fabri gole izin vermiyor.

20. dakikada Beşiktaş savunmasının yaptığı pas hatasını değerlendiren Piotr Zielinski ceza yayı sağ çaprazında bekletmeden sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

29. dakikada Napoli gole çok yaklaşıyor. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Lorenzo Insigne ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunmamızda Dusko Tosic bu topa son anda müdahale ediyor. Boşta kalan top ceza sahası içi sol tarafında tekrar Lorenzo Insigne'nin önünde kalıyor. Lorenzo Insigne ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Dries Mertens kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.



30. dakikada Napoli, Dries Mertens ile beraberliği yakalıyor. Havadan savunma arkasına atılan uzun pası sağ kanatta kontrol eden Jose Callejon ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inerek yerden pasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Dries Mertens yerden vuruşunu yapıyor ve topu filelere gönderiyor. 1-1





32. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ricardo Quaresma ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak bu top savunmadan sekerek kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.



38. dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Vincent Aboubakar kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve ceza yayı sol çaprazından ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapıyor. Bu topa kaleci Pepe Reina'nın müdahalesi yetersiz kalıyor ve top filelerle buluştu. 1-2

39. dakikada Marek Hamsik'in pası ile topla buluşan Piotr Zielinski ceza yayı sol çaprazından çok sert vurdu ancak kaleci Fabri sol köşeye uzanarak bu topu çıkarttı.

42. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Jose Callejon ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci 45 dakika Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu ile başladı.

47. dakikada Tolgay Arslan'ın pası ile ceza sahası sağ çaprazının hemen gerisinde topla buluşan Ricardo Quaresma ceza sahasına girer girmez sert vuruyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

49. dakikada Insigne, Napoli adına penaltı vuruşundan yararlanamadı. Lorenzo Insigne sol köşeye yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fabri uzanıyor ve gole izin vermiyor.





53. dakikada Napoli'den Maggio, Beşiktaş'tan ise Adriano sarı kart gördü.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ricardo Quaresma ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak bu noktada hiçbir arkadaşı bulunmuyor.

61. dakikada Quaresma'nın pası ile topla buluşan Andreas Beck sağ çaprazdan sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.



65. dakikada ilk oyuncu değişikliğini Napoli gerçekleştirdi. Lorenzo Insigne yerini Manolo Gabbiadini'ye bıraktı.

69. dakikada Piotr Zielinski ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderiyor. Gelen topu kontrol etme mücadelesinde Dries Mertens, Caner'in müdahalesi ile yerde kalıyor. Hakem Sergey Karasev bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Topun başına gelen Gabbiadini, skora dengeyi getiren golü atıyor. 2-2

69. dakikada penaltı pozisyonu sonrası itirazlarını sürdüren Caner Erkin, sarı kart gördü.

71. dakikada sol kanattan gelişen atakta Faouzi Ghoulam ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Dries Mertens kafa vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Fabricio Agosto sol köşeye uzanıyor ve bu topu direğin hemen yanından çıkartıyor.

76. dakikada hızlı gelişen Napoli atağında Jose Callejon sağ çaprazdan ceza sahasına girerek havadan pasını uzak direğe doğu gönderiyor. Savunmanın müdahalesi ile direkten dönen topu altıpas alanı içerisinde rövaşata vuruşu ile Manolo Gabbiadini filelere gönderiyor ancak bu gol ofsayt gerekçesi ile değer kazanmıyor.

86. dakikada Aboubakar, Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi. Ceza sahası sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Ricardo Quaresma ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Vincent Aboubakar kafa vuruşunu yapıyor ve topu sağ köşeden filelerle buluşturuyor. 2-3

Hakem Karasev 90 dakikanın sonunu belirleyen düdüğü çalıyor ve Beşiktaş, Napoli'yi 3-2 mağlup ediyor.