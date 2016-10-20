Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde yarım dalya yaptı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Napoli karşısında forma giyerek, kariyerinde 50. kez Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

Futbol hayatına ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan ve Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, El Ahli ile Beşiktaş'ta görev alan Quaresma, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şu ana dek 49 karşılaşmaya çıktı.



33 yaşındaki futbolcu, formasını giydiği Barcelona ve Chelsea ile bu kupada hiç görev almazken, Porto formasıyla 39 kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.