T24 LogoT24 Logo
Spor

Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde yarım dalya yaptı

Portekizli yıldız, Napoli karşısında Devler Ligi kariyerindeki 50. maçına çıktı

20 Ekim 2016 02:46

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Napoli karşısında forma giyerek, kariyerinde 50. kez Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. 

Futbol hayatına ülkesinin Sporting Lizbon takımında başlayan ve Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, El Ahli ile Beşiktaş'ta görev alan Quaresma, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şu ana dek 49 karşılaşmaya çıktı.

33 yaşındaki futbolcu, formasını giydiği Barcelona ve Chelsea ile bu kupada hiç görev almazken, Porto formasıyla 39 kez Şampiyonlar Ligi'nde oynadı.

ETİKETLER

BeşiktaşRicardo QuaresmaŞampiyonlar Ligi

İlgili Haberler

Beşiktaş, Napoli'de destan yazdı: 2-3

Beşiktaş B Grubu üçüncü maçında Napoli'yi deplasmanda Aboubakar (2) ve Adriano'nun golleriyle 3-2 mağlup etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24