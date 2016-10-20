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Spor

Karasev az kalsın Kartal'ı yakıyordu!

Napoli-Beşiktaş maçının hakemi Sergei Karasev, siyah-beyazlılar alehine verdiği penaltı kararlarıyla tartışma yarattı

20 Ekim 2016 02:52

Rus hakem Sergei Karasev, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Napoli deplasmanına çıkan Beşiktaş aleyhine verdiği penaltı kararıyla tartışıldı. 

49. dakikada beyaz noktayı gösteren Karasev, dakikalar 68’i gösterdiğinde İtalyan ekibine bir penaltı daha verdi.

Caner Erkin ile Mertens’in pozisyonda Belçikalı futbolcunun kendisini ceza sahasında yere atması sonrasında pozisyona yakın olan maçın hakemi Sergei Karasev ikinci kez beyaz noktayı gösterdi.

İlk penaltıda Insigne’ye gol izni vermeyen Fabri ise bu kez Gabbiadini’yi engelleyemedi ve skor 2-2 oldu. Ancak Aboubakar, Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü attı ve karşılaşma siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

 

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