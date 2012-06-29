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Sağlık

GDO'lu çikolata, dondurma, margarin için başvuru yapıldı

TGDF'nin başvurusu kabul edilirse çikolatadan dondurmaya, margarinden tatlıya tüm yiyecek ve içeceklerde GDO kullanılabilecek

29 Haziran 2012 15:19

Ahmet Küçük

 

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), 29 adet gıda amaçlı GDO’nun ithalatı için Biyogüvenlik Kurulu'na başvurduğu iddia edildi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun başvurusu kabul edilirse çikolatadan dondurmaya, margarinden tatlıya tüm yiyecek ve içeceklerde GDO kullanılabilecek.

Federasyon'un bünyesinde bulunan 1000'den fazla firmaların arasında Nestle, Eti, Algida, Sana, Kent, Koska, Saray, Ülker, Pelit, Bifa gibi markalar bulunuyor.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun Biyogüvenlik Kurulu'na başvurusunun ardından Greenpeace de bu başvurunun geri çekilmesi için kampanya başlattı.

Greenpeace'in düzenlediği "Yemezler" kampanyasına katılmak için tıklayınız...


GDO'lu 9 mısır başvurusunun 6'sı reddedilmişti!


Biyogüvenlik Kurulu, GDO'lu 9 mısır başvurusundan 6 GDO'lu mısır çeşidini riskli bulunarak redddetmişti.

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