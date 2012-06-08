Fındık ezmesi GDO'lu çıktı!

Tarım Bakanlığı, bal, peynir ve sucuktan sonra fındık kreması ve ezmesinde de hileli üretim tespit etti. Farklı illerde yapılan denetimlerde krema numunelerinde fındık yerine genetiği değiştirilmiş soya kullanıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasını istedi.



Bakanlık, piyasadan aldığı ürünleri laboratuvarlarda inceliyor ve etiketinde belirtilen şartlara uymuyorsa teşhir etmekten çekinmiyor.

Tarım Bakanlığı gıda denetçileri, sucuk, bal ve salamlardan sonra bu kez rotayı fındık kreması ve fındık ezmelerine çevirdi.

Zaman'ın haberine göre, uzmanların yaptığı denetimler sonucunda, içerisinde genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) tespit edilen çok sayıda fındık kreması tespit edildi. Farklı illerde yapılan denetimlerde alınan fındık kreması numunelerinin analizlerinde çıkan GDO nedeniyle bakanlık bu ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık, içeriğinde GDO'ya rastladığı fındık kreması ve fındık ezmesi üreten firmalarla ilgili il ve ilçe müdürlüklerine yazı göndererek piyasadan toplatılmasını istedi. Analizlerinde tespit edilen GDO'lu ürün ürettikleri belirlenen firmaların başta İstanbul, Samsun, Kayseri, Konya ve Bingöl'de üretim yaptıkları kaydedildi. Yetkililer bu ürünlerin içerisinde soya bulunduğunu ve bu soyanın analizlerde genetiğinin değiştirildiğini kaydetti. Bu şekilde içerisinde genetiği değiştirilmiş farklı markalara ait 20 parti ürün bulunuyor. Bunlarla ilgili il ve ilçe müdürlükleri toplatma işlemlerini sürdürüyor.

Gıda mühendisleri genetiği değiştirilmiş ürünlerin hafife alınamayacak kadar ciddi bir konu olduğunu, bu ürün ve firmaların da bakanlığın sitesinden yayımlanması gerektiğini söylüyor. Özellikle bahsi geçen ürünleri daha çok çocuklar tüketiyor. Vücuda alınan genetiği değiştirilmiş organizmaların kansere sebebiyet verdiği de uzmanlar tarafından sık sık gündeme getiriliyor. GDO'lu ürünler ilerleyen yaşlarda alerji, romatizmaya da neden oluyor.

Fındık yerine GDO'lu soya kullanan firmalar:

-Torku Frema markalı kakaolu sütlü fındık kreması

-MND İnş. Teks. Elk. Gıda ve Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti firması tarafından üretilmiş "Loman Nedim Kakaolu Fındık Krema

-Saray Bisküvi ve Gıda San. A.Ş. isimli firma tarafından üretilen "Eldenele" kakaolu fındık ezmesi

-Oben Çikolata Şek. İml. San. Tic. Ltd. Şti. firması tarafından üretilen "Seomilky" kakaolu fındık kreması

Saray Bisküvi ve Gıda San. Tic. A.Ş’den yapılan açıklama ise şöyle:

08.06.2012 tarihli bazı basın ve yayın organlarında Eldenele kakaolu fındık kreması ürünümüzle ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgilere yer verilmiştir. Oysaki Saray’ın hiçbir ürününde GDO’lu, katkılı hammaddeler hiçbir zaman kullanılmamıştır. Eldenele Fındık Kreması ürünümüzde kullanılan tüm hammaddelerin analiz sonuçları ekte yer almaktadır.

Öyle ki, Türkiye’nin en saygın ve en güvenilir kurumu olan TÜBİTAK MAM Araştırma Laboratuvarı’ndan alınan 05.01.2012 tarihli, 05.04.2012 tarihli ve 06.06.2012 tarihli analiz raporlarında söz konusu üründe hiçbir GDO’lu hammaddeye rastlanılmamıştır. Yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Gözlem Gıda Kontrol Laboratuvarı’nın 05.05.2011 tarihli raporunda da söz konusu üründe hiçbir GDO’lu katkı maddesine rastlanılmamıştır.

Firmamızın GDO katkılı hammadde kullanıldığı ile ilgili haberin yasal dayanağı da yoktur. Böyle bir açıklama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılmadığı gibi Türk Gıda Kodeksi’ne göre de yasal analiz süreci henüz bitmemiştir. Ankara İl Laboratuvarı’nın yaptığı analiz sonucuna itiraz edilmiş ve durum netleşmemiştir.

Böylelikle henüz kesin bir analiz sonucu ortaya çıkmadan, Bakanlık tarafından onaylanıp internet sitesinde yayınlanmadan bazı basın ve yayın organlarında yanlış ve yanıltıcı yayınlar yapanlar hakkında da gerekli hukuki haklarımızı arayacağız.

Firmamıza ait hiçbir üründe Türk Gıda Kodeksi ’ne aykırılık yoktur. Tüm tüketicilerimiz Saray’ın tüm ürünlerini gönül rahatlığı ile güvenerek tüketebilirler.

Saygılarımızla