9 GDO'lu mısırın 6'sının hayvan yemlerinde kullanımına izin çıkmadı!

Ahmet Küçük

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Biyogüvenlik Kurulu, 6 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) mısır çeşidini riskli bularak hayvan yemi olarak kullanılmasına izin vermedi. Greepeace'in GDO'lu ürünlerin kullanılmasının reddine ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan kararı olumlu ama eksik olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Biyogüvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 mısır çeşidinden 3 mısır çeşidinin hayvan yemi olarak kullanılmasının uygun olacağına, ancak 6 mısır çeşidinin aynı amaçla kullanılmasının uygun olmayacağına ilişkin rapor verdi.

Komiteler tarafından hazırlanan raporlar Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması internet sayfasında 06 - 27 Şubat 2012 tarihleri arasında 21 gün süre ile kamuoyu görüşüne sunuldu. Kamuoyundan gelen görüşler değerlendirilmek üzere hem Bilimsel Komitelere ve hem de Biyogüvenlik Kurulu’na iletildi. Daha sonra komiteler kamuoyundan gelen görüşleri değerlendirerek raporlarını Biyogüvenlik Kurulu’na sundu. Biyogüvenlik Kurulu 26 Mart 2012 tarihinde yem amaçlı 9 mısır çeşidine ait bilimsel komitelerin hazırladığı raporları, kamuoyu görüşlerini ve komitelerin kamuoyu görüşleri ile ilgili raporlarını değerlendirerek nihai kararını oluşturdu.

Başta çevre örgütü Greepeace olmak üzere birçok STK'nın tepkisini çeken GDO'lu mısırın hayvan yemlerinde kullanımına vize çıkmadı. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi ve Yumurta Üreticileri Merkez Birliği tarafından yem amaçlı kullanım için başvurusu yapılan 9 mısır çeşidi ile ilgili değerlendirme süreci tamamlandı. Biyogüvenlik Kurulu, yaptığı incelemeler ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, 6 GDO'lu mısır çeşidinin riskli olduğu gerekçesiyle hayvan yemi olarak kullanımı yasaklandı.



Greenpeace: Alınan kararı olumlu ama eksik olarak değerlendiriyoruz



Sivil Toplum Örgütü Greenpeace, 6 GDO'lu mısır çeşidinin kullanımına izin verilmemesi üzerine bir açıklama yaptı. Greenpeace, "Alınan kararı olumlu ama eksik olarak değerlendiriyoruz" diyerek, GDO'lu ürünlerin Türkiye'de kullanıma yasaklanmasına inandıklarını açıkladılar.

"Yem amaçlı kullanılmak üzere başvurusu yapılan 6 GDO'lu mısır çeşidinin Biyogüvenlik Kurulunca reddedilmesi çok yerinde bir karar" denilen açıklamada Greenpeace şu değerlendirmelere yer verdi:

"GDO karşıtı Yemezler kampanyamız ve kamuoyunun konuyu gündeme taşıması sayesinde alınan bu güzel karar bizi umutlandırıyor ve ilham veriyor. GDO'ların ülkemizde tamamen yasaklanmasını sağlayacağımıza inancımız tam.

Yem amaçlı kullanılmak üzere başvurusu yapılan 6 GDO'lu mısır çeşidinin Biyogüvenlik Kurulunca reddedilmesi çok yerinde bir karar. Ancak riskleri bilimsel raporlarla kanıtlanmış genetiği değiştirilmiş çeşitlerin tamamının reddedilmesi gerekiyor.

AB'de izin verilmiş 6 genetiği değiştirilmiş mısır çeşidine Türkiye'de izin verilmemesi son derece olumlu bir gelişme. Ancak başta MON 810 çeşidi olmak üzere 9 mısırın hiçbirine izin çıkmamasını bekliyorduk. Bu anlamda alınan kararı olumlu ama eksik olarak değerlendiriyoruz.

Biyogüvenlik Kurulu'nun raporlarında önerildiği gibi, tüketicilerin tercih haklarının ihlal edilmemesi adına söz konusu GDO'lu yemlerle beslenen hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta ve peynir gibi gıdalar acilen etiketlenmeli. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker bu konuda cesur bir adım atmış ve geçtiğimiz hafta GDO'lu yemlerle beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünlerin GDO etiketi taşıyacağı müjdesini vermişti. Şimdi bu müjdenin bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz.

Sevinerek görüyoruz ki gerek Bakan Eker gerekse Biyogüvenlik Kurulu, GDO'lar konusunda var olan ve gitgide artan hassasiyeti dikkate almaya başlamış durumdalar. Ancak şu anda doğrudan insan gıdasında kullanılmak üzere izin bekleyen 29 ayrı GDO'ya dair başvuru var. Bakan Eker'den, kamu ve çevre sağlığı adına bu başvuruların ivedilikle geri çekilmesi yönünde adım atmasını bekliyoruz.

Ülkemizin insanını, hayvan yetiştiricilerini, hayvanlarını ve biyoçeşitliliğini GDO tehlikesinden korumak adına mücadele etmeye devam edeceğiz."