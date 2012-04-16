Bakan Eker'den GDO'lu ürünlerde etiket dönemine yeşil ışık

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, GDO’lu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilmiş ürünleri vatandaşın bileceğini söyleyerek etiketleme konusuna yeşil ışık yaktı.

Et, süt, yumurta, peynir gibi hayvansal ürünlerin GDO’lu yemle beslenmiş hayvanlardan elde edilmesi halinde etiket koşulu getirilecek. Greenpeace bir süredir yürüttüğü “yemezler” adlı GDO karşıtı kampanyası ile ithalatı gerçekleştirilmiş GDO’lu yemlere dair, bu yemlerle beslenmiş hayvanlardan elde edilen ürünlerin etiketlenerek tüketicinin tercih hakkının korunmasını talep ediyordu.

Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası Sorumlusu Tarık Nejat Dinç: “Sayın Bakanımız Mehdi Eker GDO konusunda çok önemli, bir açıklama yaparak GDO istemediğini dile getiren vatandaşının talebini duyduğunu göstermiştir. Her vatandaşın kanundan gelen ne yiyip içtiğini bilme ve ona göre seçme hakkı var. Bugüne kadar GDO'lu yemle beslenmiş hayvanların ürünlerinde bu durumu ifade eden etiket zorunluluğu yoktu. Bu da fiilen vatandaşın tercih hakkını ortadan kaldırdığı için kanuna ters düşüyordu. Sayın bakanımız yaptığı açıklama ile sadece bu hukuki sorunu gidermemiş, aynı zamanda attığı bu cesur adımla GDO'larla ilgili gıda güvenilirliği konusunda gerek bölgemize gerekse Avrupa Birliğine liderlik edebileceğini göstermiştir. Biz Greenpeace olarak ister yem amaçlı, ister gıda amaçlı olsun, hiç bir GDO'nun ülkemize sokulmamasını talep ediyoruz. Ancak ortada göz ardı edemeyeceğimiz fiili de bir durum söz konusu. Bir kısım genetiği değiştirilmiş soya ve mısır yem amaçlı olarak ülkemize ithal edilmiş durumda. 'yemezler' kampanyamızla vatandaşın seçim hakkının ortadan kaldırılmaması adına, ithal edilmiş bu GDO'lu yemlerle beslenmiş hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta gibi ürünlerin etiketlerinde bu durumu ifade edecek gerekli bilgilerin yazılmasını talep ediyorduk. Bu sebeple Sayın Bakan’ımızın vatandaşın talebine cevap veren açıklamalarını takdirle karşılıyor, konuyla ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle ve aynı kararlılıkla gerçekleştirileceğine güveniyoruz." dedi.