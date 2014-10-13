Gazze'nin yeniden imarı için 5.4 milyar dolar sözü

İsrail saldırılarıyla binlerce binanın yıkıldığı Gazze'nin yeniden imarı için yaklaşık 50 ülke Kahire'deki konferansta bir araya geldi. Toplam 5.4 milyar dolar yardım sözü verildi.

Al Jazeiera'nin haberine göre, Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende, Mısır'ın devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Katılımcı ülkeler, Filistinlilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 5.4 milyar dolar yardım sözü verdi" dedi.

Konferansta 30'a yakın ülke dışişleri bakanı düzeyinde temsil edildi. Bu ülkeler arasında ABD, Japonya, Fransa, Ürdün ve Katar da vardı. BM Genel Sekreteri Ban ki-Moon, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Arabi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair da konferansa katıldı.

En büyük yardımı Katar yapacak

Gazze'nin yeniden inşası için en büyük yardım Katar'dan geldi. Dışişleri Bakanı Halid Atiyye, Katar'ın Gazze'nin yeniden inşası için 1 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı.

Türkiye ise Gazze için 200 milyon dolarlık yardım sözü verdi. Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Masası Genel Müdürü, "Türkiye, Gazze'nin imarı için 2014-2017 yılları arasında ilave 200 milyon dolar daha yardımda bulunacak" açıklamasına yaptı.

Türkiye'de düzenlenen Gazze'ye yardım kampanyalarında 32 milyon dolar yardım toplandığı belirtildi.

'Gazze'nin imarı kalıcı ateşkese bağlı'

Konferansa başkanlık eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, açılış konuşmasında Gazze'nin yeniden imar edilmesinin yapılacak kalıcı ateşkese bağlı olduğunu söyledi.

Gazze'de 51 gün süren savaşın ardından Mısır'ın bir ateşkes imzalanmasını başardığını belirten Sisi, tüm tarafları krize bir son vermeyi ve barışa ulaşmaya çağırdı.