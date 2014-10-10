T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gazze'nin yeniden imarında rekor hedef

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için yaklaşık 1,2 milyar euro yardım toplamayı öngörüyor.

10 Ekim 2014 13:02


UNRWA sözcüsü Chris Gunness, bu rakamın 64 yıldır faaliyette bulunan kurumun ulaşmayı öngördüğü en yüksek miktar olduğunu açıkladı.

Sözcü, yardımın İsrail'le savaşta tahrip olan Gazze Şeridi'nde konutların inşa edilmesinde kullanılacağını kaydetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'nin yeniden imarı için düzenlenecek uluslararası konferansa aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke davet edildi.

Filistin Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Ekonomik Konseyi'nden (PECDAR) yapılan açıklamaya göre, 50 günlük savaşta ağır şekilde tahrip olan Gazze'nin yeniden imarı için 4,6 milyar euroya ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde temmuz ve ağustos ayları boyunca devam eden savaşta 2 bin 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Savaşta binlerce ev ve altyapı tahrip oldu. İsrail'in kaybı ise 7'si sivil olmak üzere 73 sivil oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım KuruluşuGazzeChris GunnessKahire GazzeTürkiyeKalkınmaYeniden Yapılandırma Ekonomik KonseyiFilistinliDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24