Gazze'nin yeniden imarında rekor hedef



UNRWA sözcüsü Chris Gunness, bu rakamın 64 yıldır faaliyette bulunan kurumun ulaşmayı öngördüğü en yüksek miktar olduğunu açıkladı.

Sözcü, yardımın İsrail'le savaşta tahrip olan Gazze Şeridi'nde konutların inşa edilmesinde kullanılacağını kaydetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'nin yeniden imarı için düzenlenecek uluslararası konferansa aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50'den fazla ülke davet edildi.

Filistin Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Ekonomik Konseyi'nden (PECDAR) yapılan açıklamaya göre, 50 günlük savaşta ağır şekilde tahrip olan Gazze'nin yeniden imarı için 4,6 milyar euroya ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde temmuz ve ağustos ayları boyunca devam eden savaşta 2 bin 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Savaşta binlerce ev ve altyapı tahrip oldu. İsrail'in kaybı ise 7'si sivil olmak üzere 73 sivil oldu.