Gazze'de 50 günlük savaşın bilançosu: 2 binden fazla kişi öldü

Filistin Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Ekonomik Konseyi'nden (PECDAR), yapılan açıklamaya göre, 50 günlük savaşta ağır şekilde tahrip olan Gazze Şeridi'nde temmuz ve ağustos ayları boyunca devam eden savaşta 2 bin 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Savaşta binlerce ev ve altyapı tahrip oldu.

PECDAR'ın raporuna göre, savaşın yaralarını sarabilmek için, İsrail ablukası tamamıyla kalkmış olsa bile en az 5 yıl gerekiyor. Gazze'nin yeniden imarı için 4,6 milyar euroya ihtiyaç duyuluyor.

İsrail, ateşkes sağlanmasından bu yana Gazze Şeridi'ne inşaat malzemesi geçişine izin vermedi. İsrail hükümeti, Hamas veya diğer Filistinli radikal grupların malzemeleri kendisine karşı kullanmasından kaygı duyuyor. Bu arada çeşitli Filistinli gruplarla İsrail arasında kalıcı barış çözümü sağlamak için görüşmeler devam ediyor.

PECDAR uzmanları, tahrip olan binalardan çıkacak 2,2 milyon ton molozun Gazze Şeridi'nin genişletilmesinde kullanılmasını önerdiler. Uzmanlara göre molozla dolgu çalışması yapılarak sahil bandı genişletilebilir. Gazze, dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip yerleri arasında bulunuyor.

Filistin'e yardım amacıyla bu ay içinde Norveç veya Mısır'da bir donörler konferansı düzenlenmesi öngörülüyor.