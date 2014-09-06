T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazze saldırıları öncesinde Türkiye'den İsrail'e bin 584 ton jet yakıt satılmış

EPDK, Petrol Sektör Raporu'nda ilk defa İsrail dahil olmak üzere ülkeler bazında akaryakıt ihracat rakamlarını paylaştı

06 Eylül 2014 12:27

Gazze saldırılarının ardından kamuoyunda tartışmalara yol açan İsrail’e jet yakıtı satışına devam ediliyor. EPDK, kamuoyuna açıkladığı Petrol Sektör Raporu’nda ilk defa İsrail dahil olmak üzere ülkeler bazında akaryakıt ihracat rakamlarını paylaştı. Petrol Sektör Raporu’na göre, haziran ayında Türkiye’den İsrail’e bin 584 ton jet yakıtı ihracatı yapıldı. Hazirandaki jet yakıtı satışı, motorinin önüne geçti.

Zaman'dan İsmail Altunsoy'un haberine göre, Enerji Bakanlığı ve EPDK, İsrail’e jet yakıtı satışıyla ilgili ‘Haberlerin gerçeği yansıtmadığı’ açıklaması yapmıştı. Ancak yeni yayınlanan Haziran Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu, bu açıklamaları yalanlıyor. Çünkü İsrail’e ihracatın ağırlıklı bölümünü jet yakıtı oluşturuyor. Motorin satışı ise düşük miktarlarda kaldı.

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam sonrası, Türkiye-İsrail ticari ilişkileri tartışma konusu oldu. Tartışmaların merkezini, ‘Kuzey Irak petrollerinin Türkiye üzerinden İsrail’e satılması ve Türkiye’den İsrail’e jet yakıtı satışı’ oluşturdu. Enerji Bakanı Taner Yıldız, tartışmaların ilk döneminde Kuzey Irak petrollerinin İsrail’e gittiğini yalanlarken sonraki bilgilendirmelerinde ‘petrolün hangi ülkeye gittiği konusuyla ilgilenmediklerini’ açıkladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da, İsrail’e jet yakıtı satışı konulu haberlerle ilgili ‘art niyetli’ değerlendirmesi yapmıştı. Aynı açıklamada EPDK, İsrail’e özel şirketler aracılığıyla ağırlıklı olarak motorin ithalatı yapıldığı bilgisine de yer verdi.

EPDK’nın ‘İsrail’den ağırlıklı olarak motorin ithalatı yapılıyor.’ açıklamasını, EPDK’nın son raporu yalanlıyor. Yeni yayınlanan Haziran 2014 Petrol Sektör Raporu’na göre, haziranda Türkiye’den İsrail’e ihraç edilen 2 bin 855 ton akaryakıtın bin 584 tonu jet yakıtına ait. Jet yakıtının bin 569 tonu dağıtıcı ve 15 tonu ihrakiye olarak satıldı. İsrail’e aynı dönemde 874 ton denizcilik yakıtı satılırken geri kalan miktar ise deniz motorini olarak ihraç edildi. EPDK raporunda da görüleceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının doğru ve zamanında bilgilendirme yapmaları önem arz ediyor. En önemlisi de, kamuoyunu yanıltacak bilgilendirmelerden sakınmaları gerekiyor. Aksi halde, yazılı belgelerle çelişecek ve hukuki sonuçlar doğurabilecek durumlarla karşı karşıya kalma söz konusu olabilir.

ETİKETLER

gazzeisrailtürkiyejet yakıtsatışkatliamenerji bakanlığıepdkzamantartışmabin 500 ton

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24