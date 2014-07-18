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'Gazze'de ateşkesi Türkiye önledi' iddiasına Gül'den yanıt: Böyle saçma şey olur mu?

Gül: Bu tırmanma durmazsa çok daha büyük olaylar olacak

18 Temmuz 2014 17:12

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın, “Katar ve Türkiye Gazze’de ateşkes istemiyor” iddiasına yanıt veren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Böyle saçma şey olur mu? Dışişleri Bakanlığı’nın yaptıkları ortadayken, bu tür suçlamaları haksızlık olarak görüyorum. Türkiye en kısa sürede kalıcı bir ateşkesin sağlanması için yoğun bir çaba sarf etmektedir. 2012’deki mutabakata en kısa süre içinde dönülmesini, iki devletli vizyonun muhafaza edilmesini söylemiştik. Türkiye’nin gür sesinden rahatsız olanların olumsuz bir tavrı olarak görüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında konuştu. Gül’ün gündeminde, İsrail’in Gazze’ye yönelik kara operasyonu başlatması vardı.

Gül, gazetecilere şunları söyledi:

İsrail’in Filistin’e olan saldırılarının bir an önce durdurulması, özellikle kara harekatını kesinlikle yapmaması için ikaz etmiştim.

Bu süreç içinde hepimiz yoğun bir çalışma yaptık, gerek uluslararası kuruluşlarla ve devletlerle ve kendi içimizde.

Maalesef gelinen noktada 60 senedir büyük bir zulüm ve gözyaşı döken Filistin halkı yine büyük saldırılara hedef oldu.

Masum çocuklar kumsallarda bütün dünyanın gözleri önünde öldürüldü. Vicdanlar maalesef suskun kaldı. Bunlar derin bir üzüntü yaratmakta, özellikle İsrail’in kural tanımaz saldırganlığı sadece Filistin’de değil, dünyanın dört bir yanına nefret tohumları saçmakta ve radikalleşmede İsrail’in payını artırmaktadır.

Bugün öğleden sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak. Güvenlik Konseyi’ninacil bir şekilde İsrail’in saldırganlığını durdurmaya dair kuvvetli bir tedbir ve açıklama yapmaya davet ediyorum.

Filistin Devlet Başkanı bugün Mahmud Abbas da Türkiye’de olacak, son durumla ilgili ortak açıklamalarımız olacak ama dün gece başlayan saldırıların çok tehlikeli bir safhaya geldiğini bir kez daha duyurmak istiyorum.

İsrail bu tırmanmayı durdurmazsa çok daha büyük olaylar ve neticeler doğuracaktır.

Bu vesileyle hayatını kaybeden bütün mazlum insanlara başsağlığı diliyorum.

Ayrıca dün Ukrayna’da düşürülen Malezya uçağında hayatını kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum ve vatandaşı oldukları bütün ülkelere de başsağlığı diliyorum.

 

Soru Cevap

 

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ın “ateşkesi Türkiye ve Katar önledi” iddiasına ne diyorsunuz?

Böyle saçma şey olur mu? Dışişleri Bakanlığı’nın yaptıkları ortadayken, bu tür suçlamaları haksızlık olarak görüyorum. Türkiye en kısa sürede kalıcı bir ateşkesin sağlanması için yoğun bir çaba sarf etmektedir. 2012’deki mutabakata en kısa süre içinde dönülmesini, iki devletli vizyonun muhafaza edilmesini söylemiştik. Türkiye’nin gür sesinden rahatsız olanların olumsuz bir tavrı olarak görüyorum.

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